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Зарабатывать онлайн европейцы предпочитают в интернет-магазинах: исследование ePages!

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Старый Сегодня, 16:02
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
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Зарабатывать онлайн европейцы предпочитают в интернет-магазинах: исследование ePages!

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что 44% взрослого населения Великобритании зарабатывают от продажи товаров или сервисов онлайн, а 30% уверены, что будут заниматься этим на постоянной основе. Половина британцев хотели бы управлять онлайн-магазином, вместо традиционного.

Такие данные продемонстрировало исследование ePages , в котором приняли участие 1,012 британцев.

Более 40% британцев продавали товары и услуги онлайн, а среди британцев в возрасте от 25 до 34 лет показатель достигает 54%. Один из трех респондентов хочет получать регулярный доход от онлайн-продаж. Для одного из пяти респондентов онлайн-продажи – это один из способов достижения жизненных целей.

«Исследование выявило, что сегодня многие британцы готовы стать онлайн-мерчантами, если такая необходимость возникнет. Доступное облачное программное обеспечение, популярные онлайн-маркетплейсы и удобные методы платежей сделали существенный вклад в демократизацию ритейла», такое мнение выразил Вилфрид Бэк, CEO ePages.

Исследование также показало, что запуск онлайн-магазина является намного более популярной идеей, чем открытие традиционного магазина: лишь 10% респондентов сделали бы ставку на физический магазин, тогда как большинство британцев (43%) считают, что через онлайн-магазин можно продать больше.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 16:08
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,286
Благодарностей: 559
КП: 0.043
Re: Зарабатывать онлайн европейцы предпочитают в интернет-магазинах: исследование ePa
Да интернет-магазины сейчас это тренд и с каждым годом он все больше и больше возрастает, поэтому и открывается множество онлайн-площадок по всему миру.
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