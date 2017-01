pilot10 Топ Мастер

Биткоину исполнилось 8 лет

Восемь лет назад, 3 января 2009 года, в 18:15:05 был сгенерирован генезис-блок биткоина. Его автором является изобретатель Сатоши Накамото, чья настоящая личность остается неизвестной по сей день.



В генезис-блоке было сгенерировано 50 биткоинов, а его хеш частично состоит из текста «The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks». Эта фраза была взят из заголовка статьи в британском издании The Times, в которой шла речь о том, как министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг оказался вынужден рассмотривать новые меры по спасении банков в условиях экономического кризиса.



Через шесть дней после появления генезис-блока был опубликован релиз Bitcoin v0.1, а еще через три дня в сети была осуществлена первая транзакция, адресатом которой был некий Хэл Финни (Hal Finney).



Сначала биткоин распространялся довольно медленно. Участники сети только генерировали криптовалюту на своих компьютерах и пересылали ее друг другу напрямую. Приблизительный курс биткоина публиковался на сайте New Liberty Standard и 5 октября 2009 года составил 1,309.03 биткоинов за один доллар США. Вычислялся он по следующей формуле: средняя мощность, потребляемая процессором, умножалась на стоимость электричества в США и делилась на число биткоинов, которое генерировал компьютер создателя сайта.



Теперь же биткоином пользуется несколько миллионов человек по всему миру, а согласно отчету Juniper Research, к концу 2019 года число активных пользователей может составить 4,7 миллиона человек.



Возрос и курс первой криптовалюты. 1 января этого года стоимость биткоина превысила $1000, а его рыночная капитализация впервые в истории превысила $16 млрд.



Надеемся, что в дальнейшем биткоин ожидают только положительные тренды и напоминаем, что сегодня московском клубе Chateau De Fantomas состоится первое официальное празднование Дня рождения биткоина в России. Организаторами мероприятия выступают CryptoForum Russia и Cryptomania.



