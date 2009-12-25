Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,067 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биткоину исполнилось 8 лет

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:02
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,213
Благодарностей: 8,510
КП: 0.174

награды Волшебный горшочек 
Биткоину исполнилось 8 лет

Восемь лет назад, 3 января 2009 года, в 18:15:05 был сгенерирован генезис-блок биткоина. Его автором является изобретатель Сатоши Накамото, чья настоящая личность остается неизвестной по сей день.

В генезис-блоке было сгенерировано 50 биткоинов, а его хеш частично состоит из текста «The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks». Эта фраза была взят из заголовка статьи в британском издании The Times, в которой шла речь о том, как министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг оказался вынужден рассмотривать новые меры по спасении банков в условиях экономического кризиса.

Через шесть дней после появления генезис-блока был опубликован релиз Bitcoin v0.1, а еще через три дня в сети была осуществлена первая транзакция, адресатом которой был некий Хэл Финни (Hal Finney).

Сначала биткоин распространялся довольно медленно. Участники сети только генерировали криптовалюту на своих компьютерах и пересылали ее друг другу напрямую. Приблизительный курс биткоина публиковался на сайте New Liberty Standard и 5 октября 2009 года составил 1,309.03 биткоинов за один доллар США. Вычислялся он по следующей формуле: средняя мощность, потребляемая процессором, умножалась на стоимость электричества в США и делилась на число биткоинов, которое генерировал компьютер создателя сайта.

Теперь же биткоином пользуется несколько миллионов человек по всему миру, а согласно отчету Juniper Research, к концу 2019 года число активных пользователей может составить 4,7 миллиона человек.

Возрос и курс первой криптовалюты. 1 января этого года стоимость биткоина превысила $1000, а его рыночная капитализация впервые в истории превысила $16 млрд.

Надеемся, что в дальнейшем биткоин ожидают только положительные тренды и напоминаем, что сегодня московском клубе Chateau De Fantomas состоится первое официальное празднование Дня рождения биткоина в России. Организаторами мероприятия выступают CryptoForum Russia и Cryptomania.

Источник
__________________
На правах рекламы: Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки
Защити свой депозит Royal Fund | СКОРО "Марафон 3.0" HyipManager
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, день рождение, криптовалюта, курс, россия
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ядру Linux исполнилось 25 лет Сергей Горин Новости технологий и интернета 0 25.08.2016 12:03
Интернету исполнилось 25 лет bizneser Новости технологий и интернета 12 15.08.2016 00:41
YouTube исполнилось 10 лет Roman101 Новости технологий и интернета 8 26.02.2015 16:35
Google исполнилось 16 лет! Yanix Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.09.2014 07:48
Вконтакте исполнилось 5 лет LSasha Социальные сети 16 16.08.2012 18:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
НБУ запретил выдачу валюты по платежным картам
От Happy Money в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар RecordsHYIP
InvestShop - investshop.biz
От RecordsHYIP в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Born_Loser
В чём отличие Нетбука от Ноутбука?
От Born_Loser в разделе «Курилка»
Аватар all-hyips
bbcinvest - bbcinvest.net
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар moskva
Какая страна печатает деньги активнее всех в Европе
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар skimen
Chase Investment - chaseinvestment.net
От skimen в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube