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Зарабатываем на Qiwi ваучерах,без махинаций и прочего
Работа на дому, используя ресурсы вашего компьютера.
На удаленную работу требуются пользователи пк.
Работа заключается в использовании мощности вашего компьютера,
для последующего заработка.График работы свободный. Обучение по работе с программным продуктом проводится бесплатно. Зарабатывать начнете уже через 1-2 часа, после знакомства с материалом.Зависит от технических характеристик компьютера.Провожу обучение в связи с тем, что не хватает ресурсов собственного компьютера.
Набор желающих строго ограничен.
Вкратце нужно будет расшифровывать зашифрованные Qiwi ваучеры,кого заинтересовало пишите в лс или на почту.
rabotaqiwieggs@mail.ru