Узнай страну-лидер по заказам товаров из-за границы на душу населения!

Доброго времени, друзья!
Рад сообщить, вам, что израильтяне активнее остальных скупаются в зарубежных онлайн-магазинах. Так, в 2016 году они получили 51,558 млн посылок из-за границы. Такие данные предоставляет Почтовое управление Израиля.
В течение последних нескольких лет показатель демонстрирует стремительный рост: в 2015 году израильтяне заказали 40,673 посылок, что на 30% меньше, чем в последующем году. Тогда как в 2013 году посылок из-за границы было вдвое меньше – 26,288 млн.
Соответственно, общий вес посылок тоже растет: в 2016 году – 8,1 тонны, в 2015 году – 6,4 тонны и в 2013 году – 3,6 тонны.
Месяцем с наибольшим количеством заказов стал ноябрь, в основном благодаря «Черной пятнице» в США и «Дню холостяков» в Китае.
Городом с наибольшим количеством заказов на душу населения стал Ришон Ле-Цион – жители этого города получили 390 тыс посылок. Абсолютным лидером по количеству заказов в зарубежных онлайн-магазинах стал Тель-Авив – 650 тыс заказов.
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Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим