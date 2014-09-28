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Узнай страну-лидер по заказам товаров из-за границы на душу населения!

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Старый Сегодня, 15:56
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
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Узнай страну-лидер по заказам товаров из-за границы на душу населения!

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить, вам, что израильтяне активнее остальных скупаются в зарубежных онлайн-магазинах. Так, в 2016 году они получили 51,558 млн посылок из-за границы. Такие данные предоставляет Почтовое управление Израиля.

В течение последних нескольких лет показатель демонстрирует стремительный рост: в 2015 году израильтяне заказали 40,673 посылок, что на 30% меньше, чем в последующем году. Тогда как в 2013 году посылок из-за границы было вдвое меньше – 26,288 млн.

Соответственно, общий вес посылок тоже растет: в 2016 году – 8,1 тонны, в 2015 году – 6,4 тонны и в 2013 году – 3,6 тонны.

Месяцем с наибольшим количеством заказов стал ноябрь, в основном благодаря «Черной пятнице» в США и «Дню холостяков» в Китае.

Городом с наибольшим количеством заказов на душу населения стал Ришон Ле-Цион – жители этого города получили 390 тыс посылок. Абсолютным лидером по количеству заказов в зарубежных онлайн-магазинах стал Тель-Авив – 650 тыс заказов.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Что заставляет потребителей скупаться в зарубежных онлайн-магазинах?


Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 16:04
#2
Интересующийся
 
Имя: Тот Самый
Пол: Мужской
Адрес: Испания, Мадрид (временно)
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.12.2016
Сообщений: 158
Благодарностей: 11
КП: 0.027
Re: Узнай страну-лидер по заказам товаров из-за границы на душу населения!
Спасибо!!!
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bezuprechnuy на форуме  
Старый Сегодня, 16:12
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,286
Благодарностей: 559
КП: 0.043
Re: Узнай страну-лидер по заказам товаров из-за границы на душу населения!
Да, заказывают очень много и с каждой страны. Да и онлайн-магазины это сейчас тренд, вот и спрос на них такой и с каждым годом продукции будут заказывать все больше.
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