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BetonMoney - скам!

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BETonMONEY.com – (с англ. – спор на деньги) это площадка для online-споров, на которой можно найти оппонентов и поспорить относительно любого рода событий, которые наступят в будущем.
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Старый Сегодня, 15:30
#1
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BetonMoney - скам!
Не вкладывайтесь в бетон, скоро скам. Денис Минин пешка крымовская.

Хайп Betonmoney.com – вероятнось скама: 100%

Не попадайтесь на удочку этих мошенников, обещающих высокие проценты!

Внимание!!!
Пирамида Betonmoney.com собирает бабло через краудфандинговую платформу Стартапум форума mmgp.ru . Создателем проекта якобы выступает Денис Минин.

Хочу всех предупредить о причастии Дениса Минина к мошенникам и кидалам, создателям псевдо-брокера пирамиды Форекс-Тренд.

Подтверждение его причастности:

Кидала Денис Минин, является администратором официальной группы Forex-Trend Вконтакте – https://vk.com/forex_trend

Видео с Денисом:
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:16
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