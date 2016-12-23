BetonMoney - скам!

Не вкладывайтесь в бетон, скоро скам. Денис Минин пешка крымовская.
Хайп Betonmoney.com – вероятнось скама: 100%
Не попадайтесь на удочку этих мошенников, обещающих высокие проценты!
Внимание!!!
Пирамида Betonmoney.com собирает бабло через краудфандинговую платформу Стартапум форума mmgp.ru . Создателем проекта якобы выступает Денис Минин.
Хочу всех предупредить о причастии Дениса Минина к мошенникам и кидалам, создателям псевдо-брокера пирамиды Форекс-Тренд.
Подтверждение его причастности:
Кидала Денис Минин, является администратором официальной группы Forex-Trend Вконтакте – https://vk.com/forex_trend
Видео с Денисом: