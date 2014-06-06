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Рубль начал 2017 год ростом по отношению к доллару и евро

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Старый Сегодня, 15:02
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,275
Благодарностей: 353
КП: 0.055
Рубль начал 2017 год ростом по отношению к доллару и евро
Рубль начал 2017 год ростом по отношению к доллару и евро

В ходе первых в 2017 году торгов курс доллара на бирже упал ниже 61 рубля, курс евро - ниже 64 рублей
Первые в 2017 году валютные торги открылись укреплением рубля по отношению как к доллару, так и к евро. В первые минуты торгов курс доллара опустился до 60,8 руб., что на 47,25 коп. ниже уровня закрытия торгов 30 декабря 2016 года.

Одновременно с этим курс евро на Московской бирже упал до 63,64 руб., потеряв по сравнению с закрытием последних торгов прошлого года сразу 88 коп.

Укрепление рубля происходит на фоне роста мировых цен на нефть. В ходе первых в 2017 году торгов на бирже ICE стоимость барреля Brent поднималась во вторник до $57,28, что на 0,81% выше уровня закрытия торгов 30 декабря 2016 года.

Ранее заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников заявлял, что, согласно опросам Reuters, к концу 2017 года цена барреля Brent может постепенно подняться до $60.

Оба основных фондовых индекса Московской биржи сегодня также показывают рост. «Рублевый» индекс ММВБ на пике поднялся до 2257,7 пункта (+1,1%), «долларовый» РТС - до 1165 пункта (+1,1%).

К 10:55 курс доллара на Московской бирже составлял 61,0575 руб., курс евро - 63,8575 руб. Значение индекса ММВБ к этому моменту достигло отметки 2257,31 пункта, РТС индекса РТС - 1164,17 пункта.

Источник RNS.
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Старый Сегодня, 15:19
#2
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 2,118
Благодарностей: 1,110
КП: 0.257
Re: Рубль начал 2017 год ростом по отношению к доллару и евро
Да, не договорились бы страны-члены ОПЕК и Россия об уменьшении добычи нефти, вряд ли бы такое укрепление было.
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