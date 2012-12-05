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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 16:16
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Сегодня, 14:51
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#1
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Профессионал
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 928
Благодарностей: 286
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Итоги акционеров: Как изменилась стоимость акций крупнейших ИТ-компаний мира за 2016
Итоги акционеров: Как изменилась стоимость акций крупнейших ИТ-компаний мира за 2016 год
Редакция vc.ru сравнила стоимость акций наиболее известных российских и иностранных публичных ИТ-компаний 4 января и 30 декабря 2016 года. Данные собраны с сервисов Yahoo Finance и Bloomberg Markets.
Twitter, -27,74%
Mail.Ru Group, -16,5%
- Рыночная капитализация на конец 2016 года: $11,56 млрд.
- Стоимость акции 4 января 2016 года: $22,56.
- Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $16,30.
- Рыночная капитализация на конец 2016 года: $4,04 млрд.
- Стоимость акции 4 января 2016 года: $22.
- Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $18,35.
Tesla Motors, -4,35%
Alphabet, +4,04%
- Рыночная капитализация на конец 2016 года: $34,38 млрд.
- Стоимость акции 4 января 2016 года: $223,41.
- Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $213,69.
Apple, +9,94%
- Рыночная капитализация на конец 2016 года: $537,28 млрд.
- Стоимость акции 4 января 2016 года: $741,84.
- Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $771,82.
Facebook, +12,55%
- Рыночная капитализация на конец 2016 года: $617,59 млрд.
- Стоимость акции 4 января 2016 года: $105,35.
- Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $115,82.
- Рыночная капитализация на конец 2016 года: $331,59 млрд.
- Стоимость акции 4 января 2016 года: $102,22.
- Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $115,05.
Netflix, +12,58%
Microsoft, +13,39%
- Рыночная капитализация на конец 2016 года: $53,14 млрд.
- Стоимость акции 4 января 2016 года: $109,96.
- Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $123,80.
Alibaba, +14,49%
- Рыночная капитализация на конец 2016 года: $483,35 млрд.
- Стоимость акции 4 января 2016 года: $54,80.
- Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $62,14.
Amazon, +17,72%
- Рыночная капитализация на конец 2016 года: $219,52 млрд.
- Стоимость акции 4 января 2016 года: $76,69.
- Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $87,81.
IBM, +22,09%
- Рыночная капитализация на конец 2016 года: $356,31 млрд.
- Стоимость акции 4 января 2016 года: $636,99.
- Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $749,87.
Yahoo, +23,15%
- Рыночная капитализация на конец 2016 года: $157,83 млрд.
- Стоимость акции 4 января 2016 года: $135,95.
- Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $165,99.
«Яндекс», +32,26%
- Рыночная капитализация на конец 2016 года: $36,9 млрд.
- Стоимость акции 4 января 2016 года: $31,40.
- Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $38,67.
- Рыночная капитализация на конец 2016 года: $6,48 млрд.
- Стоимость акции 4 января 2016 года: $15,22.
- Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $20,13.
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Сегодня, 15:02
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#2
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Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,500
Благодарностей: 274
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Re: Итоги акционеров: Как изменилась стоимость акций крупнейших ИТ-компаний мира за 2
Многие компании показывают плюс, но вверху списка есть компании и с минусом. Особенно не приятно, когда вкладываешь в "голубые фишки", а они еще и падают в цене.
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Сегодня, 15:31
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#3
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Любитель
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,302
Благодарностей: 119
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Re: Итоги акционеров: Как изменилась стоимость акций крупнейших ИТ-компаний мира за 2
Хм, неожиданно конечно что твиттер так сдал, а яху так поднялся.
За наш Яндекс конечно можно порадоваться, 32% за год, для такого гиганта это просто отличный показатель.
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Сегодня, 16:16
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