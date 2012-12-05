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Итоги акционеров: Как изменилась стоимость акций крупнейших ИТ-компаний мира за 2016

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Старый Сегодня, 14:51
#1
Профессионал
 
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 928
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Итоги акционеров: Как изменилась стоимость акций крупнейших ИТ-компаний мира за 2016
Итоги акционеров: Как изменилась стоимость акций крупнейших ИТ-компаний мира за 2016 год

Редакция vc.ru сравнила стоимость акций наиболее известных российских и иностранных публичных ИТ-компаний 4 января и 30 декабря 2016 года. Данные собраны с сервисов Yahoo Finance и Bloomberg Markets.

Twitter, -27,74%


  • Рыночная капитализация на конец 2016 года: $11,56 млрд.
  • Стоимость акции 4 января 2016 года: $22,56.
  • Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $16,30.

Mail.Ru Group, -16,5%


  • Рыночная капитализация на конец 2016 года: $4,04 млрд.
  • Стоимость акции 4 января 2016 года: $22.
  • Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $18,35.


Tesla Motors, -4,35%

  • Рыночная капитализация на конец 2016 года: $34,38 млрд.
  • Стоимость акции 4 января 2016 года: $223,41.
  • Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $213,69.

Alphabet, +4,04%


  • Рыночная капитализация на конец 2016 года: $537,28 млрд.
  • Стоимость акции 4 января 2016 года: $741,84.
  • Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $771,82.

Apple, +9,94%


  • Рыночная капитализация на конец 2016 года: $617,59 млрд.
  • Стоимость акции 4 января 2016 года: $105,35.
  • Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $115,82.

Facebook, +12,55%


  • Рыночная капитализация на конец 2016 года: $331,59 млрд.
  • Стоимость акции 4 января 2016 года: $102,22.
  • Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $115,05.

Netflix, +12,58%


  • Рыночная капитализация на конец 2016 года: $53,14 млрд.
  • Стоимость акции 4 января 2016 года: $109,96.
  • Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $123,80.

Microsoft, +13,39%


  • Рыночная капитализация на конец 2016 года: $483,35 млрд.
  • Стоимость акции 4 января 2016 года: $54,80.
  • Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $62,14.

Alibaba, +14,49%


  • Рыночная капитализация на конец 2016 года: $219,52 млрд.
  • Стоимость акции 4 января 2016 года: $76,69.
  • Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $87,81.

Amazon, +17,72%


  • Рыночная капитализация на конец 2016 года: $356,31 млрд.
  • Стоимость акции 4 января 2016 года: $636,99.
  • Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $749,87.

IBM, +22,09%


  • Рыночная капитализация на конец 2016 года: $157,83 млрд.
  • Стоимость акции 4 января 2016 года: $135,95.
  • Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $165,99.

Yahoo, +23,15%


  • Рыночная капитализация на конец 2016 года: $36,9 млрд.
  • Стоимость акции 4 января 2016 года: $31,40.
  • Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $38,67.

«Яндекс», +32,26%


  • Рыночная капитализация на конец 2016 года: $6,48 млрд.
  • Стоимость акции 4 января 2016 года: $15,22.
  • Стоимость акции 30 декабря 2016 года: $20,13.
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BigBoi вне форума  
Старый Сегодня, 15:02
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,500
Благодарностей: 274
КП: 0.114
Re: Итоги акционеров: Как изменилась стоимость акций крупнейших ИТ-компаний мира за 2
Многие компании показывают плюс, но вверху списка есть компании и с минусом. Особенно не приятно, когда вкладываешь в "голубые фишки", а они еще и падают в цене.
__________________
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Старый Сегодня, 15:31
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,302
Благодарностей: 119
КП: 0.084
Re: Итоги акционеров: Как изменилась стоимость акций крупнейших ИТ-компаний мира за 2
Хм, неожиданно конечно что твиттер так сдал, а яху так поднялся.
За наш Яндекс конечно можно порадоваться, 32% за год, для такого гиганта это просто отличный показатель.
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