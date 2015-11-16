OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,640 Благодарностей: 512 КП: 0.081

Валюты, которые сильнее всего упали в 2016 году



В экономическом смысле 2016 год для многих стран мира представлял собой катание на ледяных горках, хотя и валютный рынок не является исключением в этом плане. Валюты некоторых стран мира показали себя неплохо, однако в других странах многие жители наблюдали как стоимость их валюты резко падает. Ниже представлен список стран, валютам которых пришлось труднее всего в 2016 году.



Египетский фунт: -59%



В ноябре 2016 года власти Египта приняли радикальное решение, чтобы отпустить свою национальную валюту в свободное плавание. Это было такой своеобразной попыткой хоть как-то облегчить текущий экономический кризис в стране и выполнить условия по предоставлению экстренного кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Таким образом египетский фунт упал сразу на 48 процентов по отношению к доллару США, а концу ушедшего года падение достигло вообще отметки в 59%



Нигерийская найра: -37%



Нигерийские власти в течение большей части года вели борьбу с низкими ценами на нефть, поскольку это оказывает сильное давление на местную валюту, но... 70% доходов государства формуется в Нигерии от продажи нефти на экспорт. Также экономика страны сильно страдала от частых нападений боевиков на нефтепромыслы страны. Таким образом найра 2016 году снизилась на 37% по отношению к доллару США.



Турецкая лира: -18%



После неудачного военного переворота в июле прошлого года, турецкая лира сразу упала на 6%. Далее её сползание вниз также продолжилось и поэтому рейтинговые агентства S&P и Moody's были вынуждены понизить кредитный рейтинг Турции до "мусорного". Кроме того, можно напомнить, что Турция накопила огромные внешние долги за последние несколько десятков лет. В этой связи МВФ и остальные кредитные организации уже предупредили Анкару, что курс турецкой лиры по отношению к другим СКВ будет крайне неустойчивым. И к концу декабря 2016 года лира "просела" на отношению к доллару на 18%.



Аргентинский песо: -17%



Валюта Аргентины, второй по величине экономики в Южной Америке, а также оказалась под давлением в 2016 году. В то время как проводимые в стране ключевые экономические реформы увеличили надежду на возвращение к росту, однако факт остается фактом - по итогам 2016 года ВВП упал на 1,8%, плюс к тому же снизилась реальная заработная плата, а инфляция достигла уровня почти в 40%, согласно данным МВФ. По итогам года местный песо потерял 17% против доллара США.



Британский фунт: -17%



Проведенное в Британии июньское голосование по итогам, которого она должна покинуть Европейский Союз послал британский фунт-стерлингов резко вниз. Инвесторы нервничают по поводу того, что какое влияние окажет Брекзит (Brexit) на экономику этой страны и фунт-стерлингов доказал, что здесь он стал главной жертвой: то есть произошло его падение на 17% по отношению к доллару США. Например, в июле прошлого года он стал самой быстропадающей валютой в мире. А в октябре он упал ещё больше, опустившись до 31-летнего минимума в $1,22 за фунт. А например, в день проведения референдума по Брекзиту он торговался на уровне $1,50.



Мексиканский песо: -17%



Мексиканский песо в прошлом году сильно пострадал от предвыборной компании Дональда Трампа и его победы на выборах. Высказывания Трампа по поводу его будущей антииммигранской политики и мер протекционизма в американской торговлей опустили песо в 2016 году на 17% по отношению к доллару США. И для того, чтобы поддержать свою валюту Центральный банк Мексики в ноябре 2016 г. был вынужден повысить процентную ставку.



Венесуэльский боливар: А кто-то знает реально насколько?



В настоящее время Венесуэла страдает от тяжелого экономического кризиса. В стране ощущается нехватка продовольствия и лекарств. МВФ дает прогнозы, что уже в этом году инфляция там достигнет уровня в 1660%. По данным портала dalortoday.com, который частным образом отслеживает курс обмена валюты на территории Венесуэлы, то местный боливар в 2016 году рухнул на 71% по отношению к доллару США. Официальных данных правительство этой страны не предоставляет.



Перевод специально для mmgp.ru В экономическом смысле 2016 год для многих стран мира представлял собой катание на ледяных горках, хотя и валютный рынок не является исключением в этом плане. Валюты некоторых стран мира показали себя неплохо, однако в других странах многие жители наблюдали как стоимость их валюты резко падает. Ниже представлен список стран, валютам которых пришлось труднее всего в 2016 году.В ноябре 2016 года власти Египта приняли радикальное решение, чтобы отпустить свою национальную валюту в свободное плавание. Это было такой своеобразной попыткой хоть как-то облегчить текущий экономический кризис в стране и выполнить условия по предоставлению экстренного кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Таким образом египетский фунт упал сразу на 48 процентов по отношению к доллару США, а концу ушедшего года падение достигло вообще отметки в 59%Нигерийские власти в течение большей части года вели борьбу с низкими ценами на нефть, поскольку это оказывает сильное давление на местную валюту, но... 70% доходов государства формуется в Нигерии от продажи нефти на экспорт. Также экономика страны сильно страдала от частых нападений боевиков на нефтепромыслы страны. Таким образом найра 2016 году снизилась на 37% по отношению к доллару США.После неудачного военного переворота в июле прошлого года, турецкая лира сразу упала на 6%. Далее её сползание вниз также продолжилось и поэтому рейтинговые агентства S&P и Moody's были вынуждены понизить кредитный рейтинг Турции до "мусорного". Кроме того, можно напомнить, что Турция накопила огромные внешние долги за последние несколько десятков лет. В этой связи МВФ и остальные кредитные организации уже предупредили Анкару, что курс турецкой лиры по отношению к другим СКВ будет крайне неустойчивым. И к концу декабря 2016 года лира "просела" на отношению к доллару на 18%.Валюта Аргентины, второй по величине экономики в Южной Америке, а также оказалась под давлением в 2016 году. В то время как проводимые в стране ключевые экономические реформы увеличили надежду на возвращение к росту, однако факт остается фактом - по итогам 2016 года ВВП упал на 1,8%, плюс к тому же снизилась реальная заработная плата, а инфляция достигла уровня почти в 40%, согласно данным МВФ. По итогам года местный песо потерял 17% против доллара США.Проведенное в Британии июньское голосование по итогам, которого она должна покинуть Европейский Союз послал британский фунт-стерлингов резко вниз. Инвесторы нервничают по поводу того, что какое влияние окажет Брекзит (Brexit) на экономику этой страны и фунт-стерлингов доказал, что здесь он стал главной жертвой: то есть произошло его падение на 17% по отношению к доллару США. Например, в июле прошлого года он стал самой быстропадающей валютой в мире. А в октябре он упал ещё больше, опустившись до 31-летнего минимума в $1,22 за фунт. А например, в день проведения референдума по Брекзиту он торговался на уровне $1,50.Мексиканский песо в прошлом году сильно пострадал от предвыборной компании Дональда Трампа и его победы на выборах. Высказывания Трампа по поводу его будущей антииммигранской политики и мер протекционизма в американской торговлей опустили песо в 2016 году на 17% по отношению к доллару США. И для того, чтобы поддержать свою валюту Центральный банк Мексики в ноябре 2016 г. был вынужден повысить процентную ставку.В настоящее время Венесуэла страдает от тяжелого экономического кризиса. В стране ощущается нехватка продовольствия и лекарств. МВФ дает прогнозы, что уже в этом году инфляция там достигнет уровня в 1660%. По данным портала dalortoday.com, который частным образом отслеживает курс обмена валюты на территории Венесуэлы, то местный боливар в 2016 году рухнул на 71% по отношению к доллару США. Официальных данных правительство этой страны не предоставляет.Перевод специально для mmgp.ru источник

Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro __________________