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Volkswagen наймет разработчиков видеоигр

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Старый Сегодня, 13:49
#1
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Volkswagen наймет разработчиков видеоигр
Компания Volkswagen собирается в течение ближайших трех лет открыть в своем IT-отделе более тысячи новых вакансий для разработки программного обеспечения для автопилотов, мобильных сервисов и других новых продуктов компании. На эти места будут нанимать, например, разработчиков компьютерных игр.

Половина новых сотрудников будет работать непосредственно в Вольфсбурге, а остальные — в лабораториях компании, располагающихся, в частности, в Берлине и Мюнхене. Эти лаборатории занимаются проектами, связанными с интернетом вещей, виртуальной реальностью и мобильными сервисами.

Ранее сообщалось о том, что Volkswagen собирается сократить свой штат на 30 тысяч человек до 2025 года. Причем 23 тысяч человек будут уволены только в Германии.

При этом в ближайшее время немецкий автопроизводитель ожидает инвестиции в размере 3,5 миллиарда евро. Эти средства будут потрачены на переоснащение заводов компании под производство электромобилей, а также на запуск пилотного проекта по выпуску батарей.

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Старый Сегодня, 14:05
#2
Профессионал
 
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Сообщений: 4,020
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Re: Volkswagen наймет разработчиков видеоигр
Я уже думал что будут делать как для Nissan GTR. Панель бортового компьютера как оная из Грантуризмо. Для этого специально был нанят человек из разработчиков этой игры. Вышло кстати круто)

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