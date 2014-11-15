Volkswagen наймет разработчиков видеоигр

Компания Volkswagen собирается в течение ближайших трех лет открыть в своем IT-отделе более тысячи новых вакансий для разработки программного обеспечения для автопилотов, мобильных сервисов и других новых продуктов компании. На эти места будут нанимать, например, разработчиков компьютерных игр.
Половина новых сотрудников будет работать непосредственно в Вольфсбурге, а остальные — в лабораториях компании, располагающихся, в частности, в Берлине и Мюнхене. Эти лаборатории занимаются проектами, связанными с интернетом вещей, виртуальной реальностью и мобильными сервисами.
Ранее сообщалось о том, что Volkswagen собирается сократить свой штат на 30 тысяч человек до 2025 года. Причем 23 тысяч человек будут уволены только в Германии.
При этом в ближайшее время немецкий автопроизводитель ожидает инвестиции в размере 3,5 миллиарда евро. Эти средства будут потрачены на переоснащение заводов компании под производство электромобилей, а также на запуск пилотного проекта по выпуску батарей.
источник