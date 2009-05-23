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Что такое Эфириум? Пошаговое руководство для новичков

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Ethereum Форум. Все о платежной системе Ethereum (Эфириум, Эфир)
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Старый Сегодня, 13:32
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
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Что такое Эфириум? Пошаговое руководство для новичков
Если вы хотите узнать, что такое Эфириум, как он работает и для чего нужен, не углубляясь в технические детали, это руководство для вас.




Руководство по Эфириуму

По ту сторону от Биткойна и первого поколения децентрализованных приложений

Хотя технологию блокчейна связывают с Биткойном, у нее есть множество других применений за пределами цифровых валют. Биткойн — лишь одно из сотен приложений, которые используют технологию блокчейна.



«Блокчейн для Биткойна представляет собой то же, что Интернет для электронной почты. Это большая электронная система, в которой можно создавать приложения. Валюта — одно из таких приложений», — Салли Дэйвис, обозреватель технологий из FT (Financial Times).

До недавнего времени создание приложений на основе блокчейна требовало большого опыта и знаний в программировании, криптографии, математике, а также много ресурсов. Но времена меняются. Ранее невообразимые приложения, от системы голосования в электронной форме и записанного в цифровом виде основного капитала до систем соблюдения нормативных требований и осуществления торговли, теперь активно разрабатываются и внедряются. Это стало возможным благодаря Эфириуму, который предоставляет разработчикам необходимые инструменты для создания децентрализованных приложений.

Эфириум для новичков

Простыми словами, Эфириум — открытая программная платформа на основе технологии блокчейна, которая позволяет разработчикам создавать и разворачивать децентрализованные приложения.

продолжение -> ethclassic.ru
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pilot10 на форуме  
Старый Сегодня, 14:01
#2
Специалист
 
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 10.09.2015
Сообщений: 931
Благодарностей: 109
КП: 0.068
Re: Что такое Эфириум? Пошаговое руководство для новичков
Платформа Эфириум может и хороша! Но чего то сама крипта ETH и ETC созданная на этой базе перестала пользоваться большим спросом и в цене упала..
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Метки
биткоин, технология блокчейн
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