Что такое Эфириум? Пошаговое руководство для новичков Если вы хотите узнать, что такое Эфириум, как он работает и для чего нужен, не углубляясь в технические детали, это руководство для вас.







Руководство по Эфириуму



По ту сторону от Биткойна и первого поколения децентрализованных приложений



Хотя технологию блокчейна связывают с Биткойном, у нее есть множество других применений за пределами цифровых валют. Биткойн — лишь одно из сотен приложений, которые используют технологию блокчейна.







«Блокчейн для Биткойна представляет собой то же, что Интернет для электронной почты. Это большая электронная система, в которой можно создавать приложения. Валюта — одно из таких приложений», — Салли Дэйвис, обозреватель технологий из FT (Financial Times).



До недавнего времени создание приложений на основе блокчейна требовало большого опыта и знаний в программировании, криптографии, математике, а также много ресурсов. Но времена меняются. Ранее невообразимые приложения, от системы голосования в электронной форме и записанного в цифровом виде основного капитала до систем соблюдения нормативных требований и осуществления торговли, теперь активно разрабатываются и внедряются. Это стало возможным благодаря Эфириуму, который предоставляет разработчикам необходимые инструменты для создания децентрализованных приложений.



Эфириум для новичков



Простыми словами, Эфириум — открытая программная платформа на основе технологии блокчейна, которая позволяет разработчикам создавать и разворачивать децентрализованные приложения.



