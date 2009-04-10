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Фейковые миллионеры в сети

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Старый Сегодня, 13:04
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
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Имя: Юрий
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Фейковые миллионеры в сети
Прочитал я статью о девушке-миллионерше -
http://mmgp.ru/showthread.php?t=490452
Сразу вспонилась другая статья о том, как легко и дешево можно создать фейкового миллионера в сети.

В пятницу, 14 октября, маркетолог агентства Роман Зарипов признался, что популярный Instagram-аккаунт пожилого миллионера Бориса Борка — фейк. Роль седовласого модника сыграл пенсионер из Химок, а все подписи в его аккаунте придумывал автор необычного проекта. «Лента.ру» побеседовала с Романом и его товарищем Михаилом, чтобы выяснить, какие цели преследовали маркетологи и кого они раскрутят следующим.

Цитата:
Яркий и успешный пожилой бизнесмен Борис Борк завел аккаунт в Instagram 11 апреля. «Мне 65 лет. Живу в Москве. Хочу научить жить вас», — написал богач и разместил фотографию, на которой седой и, как бы его назвали в женском журнале, импозантный мужчина выходит из дорогой машины. Каждые два-три дня он выкладывал новые снимки о своей роскошной жизни.

Ровно через два месяца подписчики, которых к тому моменту набралось уже более восьми тысяч, увидели последнюю фотографию. Все тот же человек в интерьере кафе «Пушкинъ» ел бургер из «Макдоналдса». После этого новая звезда Instagram исчезла так же загадочно, как и возникла. Чтобы заставить Бориса вернуться, подписчики даже запустили хештег #дедживи, но герой так и не объявился.

Вопросы, кто все же такой Борис Борк, откуда он взялся и куда пропал, так и остались бы без ответа, если бы 14 октября маркетолог Роман Зарипов не опубликовал у себя в Facebook пост, признавшись, что Борис — всего лишь образ, придуманный им вместе с коллегой Михаилом.

На эту странную идею их вдохновила статья о том, во сколько обойдется создание образа «Instagram-звезды». Ребята решили доказать, что упоминаемых в материале космических сумм с шестью или семью нулями для этого не потребуется.

Молодые люди рассказали обо всем «Ленте.ру». В первую очередь им нужно было определиться с образом. Они опросили знакомых и отобрали десять критериев, которые больше всего привлекали публику. Получился такой портрет: 60-летний успешный мужчина, острый на язык и неравнодушный к девушкам. Роман объясняет, что особенно важно было найти исполнителя, не «засвеченного» в других крупных проектах, — это быстро раскрыло бы весь замысел.

Помог сервис по подбору актеров, но услуги агентства не понадобились — авторы проекта связались с кандидатом напрямую через социальную сеть. Химкинскому пенсионеру по имени Борис идея понравилась, и он согласился помочь за символический гонорар. Авторы проекта утверждают, что съемочный день обходился им в две тысячи рублей. Профессиональный актер или модель стоят на порядок дороже.

Когда аккаунт был уже достаточно раскручен, Бориса начали узнавать на улице прямо во время съемок, и его общительность позволила не разрушать сложившийся образ. Правда, ему было не слишком интересно общаться с поклонниками в Instagram, так что аккаунт и переписку Роман и Михаил вели сами.
Опубликовав с десяток фотографий, авторы закинули фейковую новость о богатом стиляге в несколько пабликов «ВКонтакте». Это позволило получить первые две тысячи подписчиков, следующие пришли уже самостоятельно. Роман и Михаил не использовали ботов и другие методы накрутки — для завоевания популярности, по их мнению, было достаточно просто постепенно раскрывать образ, добавляя к нему новые детали.

По легенде, Борис владел заводом, который требовалось модернизировать, и рестораном. «Миллионер» советовался с подписчиками. Например, спрашивал, стоит ли купить вертолет, чтобы добираться в центр без пробок. Любил прихвастнуть новой молодой подругой и фотографировал еду. Многочисленные предложения брендов рекламировать их продукцию авторы отклоняли — это могло серьезно навредить образу.

В июне, потратив на создание «деда», менее 50 тысяч рублей и набрав более тринадцати тысяч подписчиков, авторы закрыли проект. Задача «создания звезды» была решена, а дальнейшее развитие требовало больших финансовых вложений. «Мы задали очень высокую планку, чтобы ее удерживать, нужно было постоянно улучшать образ, обогащая его все больше. К сожалению, времени и свободных средств на этого не было», — объясняет Роман.

Удивительно, но уже после разоблачения на необновлявшийся несколько месяцев аккаунт подписалось еще несколько тысяч человек. Несмотря на это, авторы не планируют «воскрешать» Бориса и уж тем более монетизировать новую волну славы.

История Бориса Борка ярко продемонстрировала, насколько доверчива публика в соцсетях. В Instagram наверняка есть немало аккаунтов придуманных персонажей.

У таких проектов могут быть совершенно разные цели — от раскрутки брендов до социальной рекламы. Характерный пример — страница Луиз Делаж. Более пятидесяти тысяч подписчиков восхищались веселой и красивой жизнью 25-летней француженки, пока в конце сентября агентство BETC не объявило о том, что профиль был частью кампании Like my Addiction по борьбе с алкогольной зависимостью у женщин.
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Старый Сегодня, 13:06
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,265
Благодарностей: 558
КП: 0.043
Re: Фейковые миллионеры в сети
Ну таких валом по всей сети, которые зазывают в рефералку и обещают 100 баксов в день, вот это действительно смешно повестись на такой развод.
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Старый Сегодня, 13:08
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 335
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КП: 0.240
Re: Фейковые миллионеры в сети
Сразу, вспоминается Дмитрий Леушкин перед глазами, тоже "миллионер".
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