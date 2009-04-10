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В Индии за двое суток скупили почти 4 тонны золота из-за денежной реформы

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В Индии за двое суток скупили почти 4 тонны золота из-за денежной реформы
Жители Индии скупили более 4 тонн золота за 48 часов. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на отчёт главы Генерального директората по защитным мерам, таможенным и центральным акцизам Минфина Индии.
Такая реакция последовала после того, как власти объявили об отмене наличных денег в штате Гоа с 31 декабря 2016 года. Так, регион стал первым в Индии, перешедшим на безналичный расчёт. Мера принята в надежде сократить количество карманников в Гоа.
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