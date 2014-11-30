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В Белоруссии открыли месторождение нефти

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Старый Сегодня, 12:30
#1
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В Белоруссии открыли месторождение нефти
В Белоруссии открыли месторождение нефти

Белорусская госкомпания «Белоруснефти» объявила об открытии нового месторождения нефти, получившего название Угольское.

По предварительным оценкам, запасы нефти на новом месторождении оцениваются в 1,695 млн тонн. Более точную оценку, специалисты «Белоруснефти» дадут после бурения второе разведочной скважины. При этом из первой скважины компания уже получает около 39,5 тонн нефти в сутки.

«Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление», - отмечается в сообщении «Белоруснефти».

В настоящее время «Белоруснефть» ведет добычу нефти и газа на 60 месторождениях в Белоруссии, 13 - в Венесуэле и 5 - в России.


Источник РБК.
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МОЛ на форуме  
Старый Сегодня, 12:49
#2
Любитель
 
Имя: Женька
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Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.11.2016
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Re: В Белоруссии открыли месторождение нефти
[quote="МОЛ;11983051"]В Белоруссии открыли месторождение нефти[/quot
Хоть какая-то хорошая новость.а то всё катастрофы и преступления...Хотя лучше бы на альтернативные источники энергии переходили-для экологии гораздо полезнее и условия для этого у нас самые подходящие...
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