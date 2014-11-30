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В Белоруссии открыли месторождение нефти
В Белоруссии открыли месторождение нефти
Белорусская госкомпания «Белоруснефти» объявила об открытии нового месторождения нефти, получившего название Угольское.
По предварительным оценкам, запасы нефти на новом месторождении оцениваются в 1,695 млн тонн. Более точную оценку, специалисты «Белоруснефти» дадут после бурения второе разведочной скважины. При этом из первой скважины компания уже получает около 39,5 тонн нефти в сутки.
«Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление», - отмечается в сообщении «Белоруснефти».
В настоящее время «Белоруснефть» ведет добычу нефти и газа на 60 месторождениях в Белоруссии, 13 - в Венесуэле и 5 - в России.
Источник РБК.