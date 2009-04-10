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Скоро мы будем печатать себе завтрак?

Благодаря новому пищевому 3d принтеру, вышесказанное стало на шаг ближе к реальности не только для промышленных целей, но и рядового потребителя.

Руководитель проекта, Од Липсон (Hod Lipson), почти 20 лет занимается изучением технологии 3d печати. Он работает с огромным количеством различных наполнителей, такими как пластик, металл, биоматериалы и электронные компоненты. Прежде чем уйти в отрасль пищевой 3d печати, Липсон участвовал в проекте по созданию роботов, которые смогут полноценно функционировать сразу по окончании процесса печати.

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо многократно усовершенствовать 3d технологии и заставить 3d принтеры работать с несколькими материалами одновременно. В своих экспериментах Липсон заметил, что в качестве тестовых материалов его студенты довольно часто используют пищу.

«Для создания прототипов мои студенты использовали тесто, которое применяется в изготовлении печенья, сыр, шоколад и многие виды пищевых продуктов, находящиеся в лаборатории. Сначала мне это показалось немного легкомысленным, но когда дело дошло до практики, все оказалось с точностью до наоборот – именно благодаря находчивости молодых людей нам удалось немного расширить границы пищевой 3d печати», — рассказывает Од Липсон.



После нескольких подобных ситуаций, Липсон с командой пересмотрели свои взгляды и начали думать о том, как можно использовать пищу в области 3d печати.

В настоящий момент существует два основных направления, по которым может продолжаться развитие в данной отрасли:

В процессе печати будут использоваться порошкообразные наполнители, которые будут связываться с различными жидкостями.

Второй – более классический, подразумевающий использование метода экструзии, а в качестве основных рабочих инструментов будут выступать пищевые шприцы, наполненные гелями и пастами до определенного объема, который определяется специальным ПО.

В прототипе 3d принтера Липсона используется инфракрасный элемент, который отвечает за подачу отдельных компонентов в определенные промежутки времени.

«В процессе производства мы используем разные пищевые материалы с различной успешностью. Иногда за основу мы берем куриные яйца, муку, тесто, сыр, варенье. Например, студенты отдают предпочтение сливочному сыру», — говорит Од.

Липсон, вместе со своей командой, недавно проводил исследование на базе кулинарной школы, располагающейся в Нью-Йорке, где он предоставил свой прототип ученикам, чтобы те могли максимально проявить всю свою фантазию.

«На самом деле, они попросту сломали принтер, но это позволило понять пределы его возможностей. Одна из многих вещей, которую нам довелось проверить на практике – сыром печатать легко, а концентрированной свеклой практически нереально, так как последняя поставляется в виде гранул, а это означает, что нужно использовать совершенно другой подход», — говорит Од Липсон.



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Также довольно трудно предсказать, какая будет стоимость приготовления конечного блюда, даже несмотря на то, что большинство рецептов для 3d принтера мы продумали еще на стадии проектирования. Нужно помнить, что недостаточно просто совместить все компоненты блюда. Некоторые из них нужно тщательно смешать, взбить, измельчить и произвести множество дополнительных операций, что значительно усложняет сам процесс производства.

Также необходимо учитывать длительность приготовления отдельных компонентов. Например, если вы готовите пирамидки из лосося и картофеля, оба составляющих должны быть поданы на рабочую площадку только по окончании их приготовления, а это значит, что нужно учитывать время и длительность тепловой обработки. Команда думает решить эту проблему при помощи специального программного обеспечения.

Команда Липсона работает над действительно уникальным устройством, который может работать с различными компонентами, и использовать их в самых разнообразных ипостасях. Например, в технологии приготовления обычного шоколада и шоколадных конфет с наполнителями существует существенное различие на всех этапах.

Сам Липсон говорит о том, что принтер может быть использован потребителем по двум основным направлениям:

В качестве специального прибора, предназначенного для изготовления продуктов, производство которых другими способами является невозможным.

Второе – производство здорового питания или же еды для целевой аудитории, так как люди все больше интересуются показателями своего организма и все тщательней следят за состоянием своего здоровья.

Од Липсон планирует в будущем реализовать возможность введения в устройство индивидуальных показателей организма, на основе которых будет производиться изготовление того или иного блюда.

«Представьте себе мир, в котором завтрак не только представляет обычную пищевую ценность, но еще и может быть полезен для организма», — Од Липсон.

Прототип совершенно недавно прошел процедуру редизайна, что сделало его более доступным для понимания среднестатистического пользователя. Предыдущие версии 3d принтера были достаточно высокие, а снаружи торчали разнообразные трубки, по которым передвигаются пищевые наполнители.

«Люди, которые видели наш 3d принтер в старом виде и новом дизайне начали воспринимать устройство совершенно иначе. Они удивляются и радуются тому, что в скором времени смогут стать обладателями не только функционального, но и стильного устройства», — рассказывает Од Липсон.

По словам Липсона, пищевая 3d печать не сможет полностью вытеснить стандартные методы приготовления, но она поможет существенно переосмыслить ныне существующие процессы. Само же качество блюд полностью зависит от программного обеспечения, собственно, как и множество уже существующих сфер человеческой деятельности.



источник - 3d-daily.ru Команда исследователей из Колумбийского университета разработала пищевой принтер для 3d печати, который одновременно может работать сразу с несколькими ингредиентами. Теперь, вместо того чтобы просыпаться, готовить завтрак, жарить яйца и тосты, достаточно вставить один картридж в принтер, а спустя несколько минут вы получите готовое блюдо.Благодаря новому пищевому 3d принтеру, вышесказанное стало на шаг ближе к реальности не только для промышленных целей, но и рядового потребителя.Руководитель проекта, Од Липсон (Hod Lipson), почти 20 лет занимается изучением технологии 3d печати. Он работает с огромным количеством различных наполнителей, такими как пластик, металл, биоматериалы и электронные компоненты. Прежде чем уйти в отрасль пищевой 3d печати, Липсон участвовал в проекте по созданию роботов, которые смогут полноценно функционировать сразу по окончании процесса печати.Чтобы достичь поставленной цели, необходимо многократно усовершенствовать 3d технологии и заставить 3d принтеры работать с несколькими материалами одновременно. В своих экспериментах Липсон заметил, что в качестве тестовых материалов его студенты довольно часто используют пищу.«Для создания прототипов мои студенты использовали тесто, которое применяется в изготовлении печенья, сыр, шоколад и многие виды пищевых продуктов, находящиеся в лаборатории. Сначала мне это показалось немного легкомысленным, но когда дело дошло до практики, все оказалось с точностью до наоборот – именно благодаря находчивости молодых людей нам удалось немного расширить границы пищевой 3d печати», — рассказывает Од Липсон.После нескольких подобных ситуаций, Липсон с командой пересмотрели свои взгляды и начали думать о том, как можно использовать пищу в области 3d печати.В настоящий момент существует два основных направления, по которым может продолжаться развитие в данной отрасли:В процессе печати будут использоваться порошкообразные наполнители, которые будут связываться с различными жидкостями.Второй – более классический, подразумевающий использование метода экструзии, а в качестве основных рабочих инструментов будут выступать пищевые шприцы, наполненные гелями и пастами до определенного объема, который определяется специальным ПО.В прототипе 3d принтера Липсона используется инфракрасный элемент, который отвечает за подачу отдельных компонентов в определенные промежутки времени.«В процессе производства мы используем разные пищевые материалы с различной успешностью. Иногда за основу мы берем куриные яйца, муку, тесто, сыр, варенье. Например, студенты отдают предпочтение сливочному сыру», — говорит Од.Липсон, вместе со своей командой, недавно проводил исследование на базе кулинарной школы, располагающейся в Нью-Йорке, где он предоставил свой прототип ученикам, чтобы те могли максимально проявить всю свою фантазию.«На самом деле, они попросту сломали принтер, но это позволило понять пределы его возможностей. Одна из многих вещей, которую нам довелось проверить на практике – сыром печатать легко, а концентрированной свеклой практически нереально, так как последняя поставляется в виде гранул, а это означает, что нужно использовать совершенно другой подход», — говорит Од Липсон.Также довольно трудно предсказать, какая будет стоимость приготовления конечного блюда, даже несмотря на то, что большинство рецептов для 3d принтера мы продумали еще на стадии проектирования. Нужно помнить, что недостаточно просто совместить все компоненты блюда. Некоторые из них нужно тщательно смешать, взбить, измельчить и произвести множество дополнительных операций, что значительно усложняет сам процесс производства.Также необходимо учитывать длительность приготовления отдельных компонентов. Например, если вы готовите пирамидки из лосося и картофеля, оба составляющих должны быть поданы на рабочую площадку только по окончании их приготовления, а это значит, что нужно учитывать время и длительность тепловой обработки. Команда думает решить эту проблему при помощи специального программного обеспечения.Команда Липсона работает над действительно уникальным устройством, который может работать с различными компонентами, и использовать их в самых разнообразных ипостасях. Например, в технологии приготовления обычного шоколада и шоколадных конфет с наполнителями существует существенное различие на всех этапах.Сам Липсон говорит о том, что принтер может быть использован потребителем по двум основным направлениям:В качестве специального прибора, предназначенного для изготовления продуктов, производство которых другими способами является невозможным.Второе – производство здорового питания или же еды для целевой аудитории, так как люди все больше интересуются показателями своего организма и все тщательней следят за состоянием своего здоровья.Од Липсон планирует в будущем реализовать возможность введения в устройство индивидуальных показателей организма, на основе которых будет производиться изготовление того или иного блюда.«Представьте себе мир, в котором завтрак не только представляет обычную пищевую ценность, но еще и может быть полезен для организма», — Од Липсон.Прототип совершенно недавно прошел процедуру редизайна, что сделало его более доступным для понимания среднестатистического пользователя. Предыдущие версии 3d принтера были достаточно высокие, а снаружи торчали разнообразные трубки, по которым передвигаются пищевые наполнители.«Люди, которые видели наш 3d принтер в старом виде и новом дизайне начали воспринимать устройство совершенно иначе. Они удивляются и радуются тому, что в скором времени смогут стать обладателями не только функционального, но и стильного устройства», — рассказывает Од Липсон.По словам Липсона, пищевая 3d печать не сможет полностью вытеснить стандартные методы приготовления, но она поможет существенно переосмыслить ныне существующие процессы. Само же качество блюд полностью зависит от программного обеспечения, собственно, как и множество уже существующих сфер человеческой деятельности.источник - 3d-daily.ru

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