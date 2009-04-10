Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,049 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Скоро мы будем печатать себе завтрак?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:19
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,727
Благодарностей: 3,462
Записей в FX-блоге: 421
Подписок: 44

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Скоро мы будем печатать себе завтрак?
Команда исследователей из Колумбийского университета разработала пищевой принтер для 3d печати, который одновременно может работать сразу с несколькими ингредиентами. Теперь, вместо того чтобы просыпаться, готовить завтрак, жарить яйца и тосты, достаточно вставить один картридж в принтер, а спустя несколько минут вы получите готовое блюдо.
Благодаря новому пищевому 3d принтеру, вышесказанное стало на шаг ближе к реальности не только для промышленных целей, но и рядового потребителя.
Руководитель проекта, Од Липсон (Hod Lipson), почти 20 лет занимается изучением технологии 3d печати. Он работает с огромным количеством различных наполнителей, такими как пластик, металл, биоматериалы и электронные компоненты. Прежде чем уйти в отрасль пищевой 3d печати, Липсон участвовал в проекте по созданию роботов, которые смогут полноценно функционировать сразу по окончании процесса печати.
Чтобы достичь поставленной цели, необходимо многократно усовершенствовать 3d технологии и заставить 3d принтеры работать с несколькими материалами одновременно. В своих экспериментах Липсон заметил, что в качестве тестовых материалов его студенты довольно часто используют пищу.
«Для создания прототипов мои студенты использовали тесто, которое применяется в изготовлении печенья, сыр, шоколад и многие виды пищевых продуктов, находящиеся в лаборатории. Сначала мне это показалось немного легкомысленным, но когда дело дошло до практики, все оказалось с точностью до наоборот – именно благодаря находчивости молодых людей нам удалось немного расширить границы пищевой 3d печати», — рассказывает Од Липсон.

После нескольких подобных ситуаций, Липсон с командой пересмотрели свои взгляды и начали думать о том, как можно использовать пищу в области 3d печати.
В настоящий момент существует два основных направления, по которым может продолжаться развитие в данной отрасли:
В процессе печати будут использоваться порошкообразные наполнители, которые будут связываться с различными жидкостями.
Второй – более классический, подразумевающий использование метода экструзии, а в качестве основных рабочих инструментов будут выступать пищевые шприцы, наполненные гелями и пастами до определенного объема, который определяется специальным ПО.
В прототипе 3d принтера Липсона используется инфракрасный элемент, который отвечает за подачу отдельных компонентов в определенные промежутки времени.
«В процессе производства мы используем разные пищевые материалы с различной успешностью. Иногда за основу мы берем куриные яйца, муку, тесто, сыр, варенье. Например, студенты отдают предпочтение сливочному сыру», — говорит Од.
Липсон, вместе со своей командой, недавно проводил исследование на базе кулинарной школы, располагающейся в Нью-Йорке, где он предоставил свой прототип ученикам, чтобы те могли максимально проявить всю свою фантазию.
«На самом деле, они попросту сломали принтер, но это позволило понять пределы его возможностей. Одна из многих вещей, которую нам довелось проверить на практике – сыром печатать легко, а концентрированной свеклой практически нереально, так как последняя поставляется в виде гранул, а это означает, что нужно использовать совершенно другой подход», — говорит Од Липсон.


Также довольно трудно предсказать, какая будет стоимость приготовления конечного блюда, даже несмотря на то, что большинство рецептов для 3d принтера мы продумали еще на стадии проектирования. Нужно помнить, что недостаточно просто совместить все компоненты блюда. Некоторые из них нужно тщательно смешать, взбить, измельчить и произвести множество дополнительных операций, что значительно усложняет сам процесс производства.
Также необходимо учитывать длительность приготовления отдельных компонентов. Например, если вы готовите пирамидки из лосося и картофеля, оба составляющих должны быть поданы на рабочую площадку только по окончании их приготовления, а это значит, что нужно учитывать время и длительность тепловой обработки. Команда думает решить эту проблему при помощи специального программного обеспечения.
Команда Липсона работает над действительно уникальным устройством, который может работать с различными компонентами, и использовать их в самых разнообразных ипостасях. Например, в технологии приготовления обычного шоколада и шоколадных конфет с наполнителями существует существенное различие на всех этапах.
Сам Липсон говорит о том, что принтер может быть использован потребителем по двум основным направлениям:
В качестве специального прибора, предназначенного для изготовления продуктов, производство которых другими способами является невозможным.
Второе – производство здорового питания или же еды для целевой аудитории, так как люди все больше интересуются показателями своего организма и все тщательней следят за состоянием своего здоровья.
Од Липсон планирует в будущем реализовать возможность введения в устройство индивидуальных показателей организма, на основе которых будет производиться изготовление того или иного блюда.
«Представьте себе мир, в котором завтрак не только представляет обычную пищевую ценность, но еще и может быть полезен для организма», — Од Липсон.
Прототип совершенно недавно прошел процедуру редизайна, что сделало его более доступным для понимания среднестатистического пользователя. Предыдущие версии 3d принтера были достаточно высокие, а снаружи торчали разнообразные трубки, по которым передвигаются пищевые наполнители.
«Люди, которые видели наш 3d принтер в старом виде и новом дизайне начали воспринимать устройство совершенно иначе. Они удивляются и радуются тому, что в скором времени смогут стать обладателями не только функционального, но и стильного устройства», — рассказывает Од Липсон.
По словам Липсона, пищевая 3d печать не сможет полностью вытеснить стандартные методы приготовления, но она поможет существенно переосмыслить ныне существующие процессы. Само же качество блюд полностью зависит от программного обеспечения, собственно, как и множество уже существующих сфер человеческой деятельности.

источник - 3d-daily.ru
__________________
На правах рекламы: Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России

Реклама в подписи и блоге сдается.
Предложения в ЛС.
tanrad на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 13:00
#2
Любитель
 
Имя: Женька
Пол: Женский
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.11.2016
Сообщений: 299
Благодарностей: 25
КП: 0.046
Re: Скоро мы будем печатать себе завтрак?
Бред какой-то...счас завтрак печатать будем,а потом людей?Что-то мне это всё нравится меньше и меньше...Я понимаю всякая техника,чтобы облегчить приготовление,но печатать еду?Это уже что-то из ряда вон...
__________________
Новости, рефбеки и страховки на HyipStat.top
ewgienka на форуме  
Старый Сегодня, 13:11
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Москва
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 647
Благодарностей: 69
КП: 0.128
Re: Скоро мы будем печатать себе завтрак?
Цитата:
Сообщение от ewgienka Посмотреть сообщение
Бред какой-то...счас завтрак печатать будем,а потом людей?Что-то мне это всё нравится меньше и меньше...Я понимаю всякая техника,чтобы облегчить приготовление,но печатать еду?Это уже что-то из ряда вон...
Точно, бред! Уже обленились два яичка себе на сковородку кинуть, хлеба отрезать. Такая разработка может и пригодится когда-нибудь в будущем, но пока живет поколение людей, привыкших вдыхать вкусный запах только что приготовленного завтрака, шкворчание яичницы с ветчиной и аромат кофе с молочной пенкой, вряд ли они перейдут на печатную еду. Может только какие-нибудь молодые холостяки .
__________________
На правах рекламы: Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России
Лийя Эрис на форуме  
Старый Сегодня, 13:11
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 06.05.2016
Сообщений: 132
Благодарностей: 16
КП: 0.060
Re: Скоро мы будем печатать себе завтрак?
Идея конечно замечательная, но главный вопрос, как скоро покупатели увидят пищевые 3d принтеры на прилавках магазинов? И увидят ли вообще...
__________________
На правах рекламы: Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России

Большой и Быстрый возврат спреда
Продай свою подпись на форуме
magic555 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто должен готовить завтрак в семье? Katusha1 Знакомства и встречи 465 Сегодня 10:26
Британец собрал машину, которая делает завтрак Aliaksandre Новости технологий и интернета 8 06.07.2016 01:51
17 декабря пройдет бизнес завтрак Evgeny Koltsov Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.12.2014 12:22
Падают цены на мясо, а скоро - на колбасу. Скоро НОВЫЙ ГОД ! assss Новости в мире финансов и инвестиций 38 14.11.2014 15:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
СМИ: в Тунисе вооруженные преступники захватили в заложники группу туристов
От moskva в разделе «Политика и экономика»
Аватар Dimoni4e
Обзор тизерных партнерок для заработка
От Dimoni4e в разделе «Партнерские программы»
Аватара нет
Бонус 2 руб. на счет мобильного за посещение на главной странице!
От bonusking в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар chu
Российский Softline на пути к IPO привлек 4 млрд для скупки зарубежных активов
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет 0: 3167 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Karamelka74
Лимиты доверия. Микро кредиты. Индивидуальный подход.
От Karamelka74 в разделе «Частные кредиторы»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube