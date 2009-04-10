AVATAR: робот-детектор лжи в любом аэропорту

Если вы в будущем отправитесь за границу, то однажды встретитесь с сотрудником таможни, который будет вежлив, предупредителен, говорить на нескольких языках, и при этом не быть человеком.
Автоматический виртуальный агент по оценки правдивости высказываний в реальном времени (или сокращенно AVATAR — Automated Virtual Agent for Truth Assessments in Real Time) уже сейчас работает на границе между Канадой и США, помогая пограничникам оценивать, не имеют ли въезжающие в страну неких скрытых мотивов.
«AVATAR похож на стандартный автомат для самостоятельной регистрации на рейс, — говорит Аарон Элкинс, профессор государственного университета Сан-Диего. — Но у него есть лицо на экране, которое задает вопросы путешественникам и распознает изменения в физиологии и поведении во время интервью. Система может заметить изменения в глазах, голосе, жестах, позе, чтобы определить потенциальный риск. Она даже может определить, не поджимаете ли вы пальцы на ногах».
Вот как все будет работать: пассажиры будут подходить к стойке и отвечать на вопросы, вроде «Есть ли у вас фрукты или овощи в багаже?» или «Не перевозите ли вы с собой оружие?». Программа по слежению за движением глаз и жестами, а также сенсоры давления будут наблюдать за пассажирами, пока они отвечают на вопросы, и искать психологические признаки лжи или дискомфорта. Автомат также будет задавать ряд стандартных вопросов, чтобы определить базовые измерения с целью отделить тех, кто просто нервничает перед полетом, от тех, кто действительно имеет злой умысел.
Если система обнаружит обман, то даст сигнал непосредственно самим таможенникам.
«Мы поняли, что эту систему можно использовать не только на пограничном контроле, но и в юридических организациях, при приеме на работу и другой оценке человеческих ресурсов, — говорит Элкинс, разработчик системы. — Мы продолжаем ее совершенствовать, например, в области анализа собранных данных».
Сама идея в целом отличная, но на сколько я знаю детектор не может точно определить ложь, если он не подключен специальными сенсорами к коже человека. Хотя возможно это какая то новая более совершенная технология.
Да уж, чего только не придумают в целом вроде всё интересно от машины не каких жестов не скроешь а если вдруг сбой какой у этой железки и опознает она в тебе террориста и пристрелят тебя там на месте..........