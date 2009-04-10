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AVATAR: робот-детектор лжи в любом аэропорту

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Старый Сегодня, 11:55
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
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Инвестирую в: Форекс
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AVATAR: робот-детектор лжи в любом аэропорту
Если вы в будущем отправитесь за границу, то однажды встретитесь с сотрудником таможни, который будет вежлив, предупредителен, говорить на нескольких языках, и при этом не быть человеком.

Автоматический виртуальный агент по оценки правдивости высказываний в реальном времени (или сокращенно AVATAR — Automated Virtual Agent for Truth Assessments in Real Time) уже сейчас работает на границе между Канадой и США, помогая пограничникам оценивать, не имеют ли въезжающие в страну неких скрытых мотивов.

«AVATAR похож на стандартный автомат для самостоятельной регистрации на рейс, — говорит Аарон Элкинс, профессор государственного университета Сан-Диего. — Но у него есть лицо на экране, которое задает вопросы путешественникам и распознает изменения в физиологии и поведении во время интервью. Система может заметить изменения в глазах, голосе, жестах, позе, чтобы определить потенциальный риск. Она даже может определить, не поджимаете ли вы пальцы на ногах».

Вот как все будет работать: пассажиры будут подходить к стойке и отвечать на вопросы, вроде «Есть ли у вас фрукты или овощи в багаже?» или «Не перевозите ли вы с собой оружие?». Программа по слежению за движением глаз и жестами, а также сенсоры давления будут наблюдать за пассажирами, пока они отвечают на вопросы, и искать психологические признаки лжи или дискомфорта. Автомат также будет задавать ряд стандартных вопросов, чтобы определить базовые измерения с целью отделить тех, кто просто нервничает перед полетом, от тех, кто действительно имеет злой умысел.
Если система обнаружит обман, то даст сигнал непосредственно самим таможенникам.

«Мы поняли, что эту систему можно использовать не только на пограничном контроле, но и в юридических организациях, при приеме на работу и другой оценке человеческих ресурсов, — говорит Элкинс, разработчик системы. — Мы продолжаем ее совершенствовать, например, в области анализа собранных данных».
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tanrad на форуме  
Старый Сегодня, 12:09
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,265
Благодарностей: 558
КП: 0.043
Re: AVATAR: робот-детектор лжи в любом аэропорту
Неплохо так разработали, теперь обмануть таможню в аэропорту будет довольно сложно с таким роботом, потому что легко обнаружит как ни крути.
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ttxz на форуме  
Старый Сегодня, 12:12
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,299
Благодарностей: 119
КП: 0.084
Re: AVATAR: робот-детектор лжи в любом аэропорту
Сама идея в целом отличная, но на сколько я знаю детектор не может точно определить ложь, если он не подключен специальными сенсорами к коже человека. Хотя возможно это какая то новая более совершенная технология.
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Старый Сегодня, 12:15
#4
Любитель
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Адрес: планета Земля
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.03.2015
Сообщений: 1,222
Благодарностей: 44
КП: 0.051
Re: AVATAR: робот-детектор лжи в любом аэропорту
Уже чую как будут задерживать пассажиров из-за разных мелочей не существенных, которых они не готовы раскрывать, но, которые не несут серьезной национальной угрозы и опасности.
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Zycyjl на форуме  
Старый Сегодня, 12:45
#5
Любитель
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 3,773
Благодарностей: 237
КП: 0.064
Re: AVATAR: робот-детектор лжи в любом аэропорту
Цитата:
Сообщение от tanrad Посмотреть сообщение
AVATAR: робот-детектор лжи в любом аэропорту
Отличная, на мой взгляд, инновация. Повышает шанс поимки наркоторговца или контрабандиста.
P.S.Первое впечатление от прочитанного: новые известия о фильме Джеймса Кэмерона "Аватар 2")
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Kirill Tereshchenko на форуме  
Старый Сегодня, 13:00
#6
Премиум
 
Аватар ktulhuF
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2014
Сообщений: 10,043
Благодарностей: 530
КП: 0.077
Re: AVATAR: робот-детектор лжи в любом аэропорту
Цитата:
Сообщение от Zycyjl Посмотреть сообщение
Уже чую как будут задерживать пассажиров из-за разных мелочей не существенных, которых они не готовы раскрывать, но, которые не несут серьезной национальной угрозы и опасности.
Скорей всего так и будет, детекторы лжи работают далеко не всегда эффективно, даже с неподготовленными людьми, а если уж человек готов к противостоянию с ними...
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ktulhuF на форуме  
Старый Сегодня, 13:03
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,261
Благодарностей: 352
КП: 0.055
Re: AVATAR: робот-детектор лжи в любом аэропорту
Да уж, чего только не придумают в целом вроде всё интересно от машины не каких жестов не скроешь а если вдруг сбой какой у этой железки и опознает она в тебе террориста и пристрелят тебя там на месте..........
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МОЛ на форуме  
Старый Сегодня, 13:04
#8
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,265
Благодарностей: 558
КП: 0.043
Re: AVATAR: робот-детектор лжи в любом аэропорту
Прикольно будет если кто-то из пассажиров захочет дать этому роботу по робото-яйцам, вот тогда смеху будет, и как они у него зазвенят от такого действия )
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