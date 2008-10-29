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Что подарить на 8 марта?

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Обсуждение покупок и продаж товаров в интернет-магазинах и аукционах. Обзоры товаров. Акции и распродажи в магазинах. Обмен опытом и знаниями.
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Старый Сегодня, 11:31
#1
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Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 7,428
Благодарностей: 2,912

награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Любимая тема Что подарить на 8 марта?
Скоро, очень скоро праздник 8 марта!
Делимся, что собираемся подарить своей Женщине.

Желательно с фото и ссылками на товар.

Благодаря нашей почте подарки как раз успеют приехать к празднику!
__________________
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nlobp вне форума  
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