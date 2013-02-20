Бельгийский биотехнологический стартап Univercells привлек инвестиции в размере $ 12

Бельгийский биотехнологический стартап Univercells уже получил грант на $ 12 миллионов от фонда Билла и Мелинды Гейтс.
Стартап Univercells основан в 2013 г. Хьюго Балтотом, который на данный момент занимает должность генерального директора. Компания занимается разработкой оборудования и технологий удешевляющие производство вакцин для того, чтобы сделать их доступными для развивающихся стран. Univercells делает это путем разработки платформ для создания локальных объектов биопродукции.
Стартап намерен использовать полученный грант для разработки производственной платформы, которая позволит сделать вакцины более доступными в развивающихся странах.
Univercells сформирует консорциум с нидерландской биотех-компанией Batavia Biosciences которая уже давно успешно работает на рынке создания вирусных и бактериальных вакцин и организацией из Канады Natrix Separations, для того, чтобы выполнить разработку платформы. Совместно воспользовавшись интенсификацией процесса и интеграции возможностей и технологий стартапа Univercells консорциум преследует цель - создание микро-производства инактивированной вакцины (sIPV) от полиомиелита, которое будет производить 40 миллионов доз трехвалентной вакцины в год с производственной стоимостью менее $ 0,15 за одну дозу.
По материалам: http://rb.ru/news/gates-vaccines