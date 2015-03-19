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Компания BidAsko

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:45
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Компания BidAsko
Компания BidAsko



Компания BidAsko была создана в 2011 году с уникальной целью предоставлять лучшие торговые условия, полноценное образование и высококлассные торговые инструменты в индустрии Форекс. Благодаря своим индивидуальным продуктам и услугам для каждого отдельного рынка, и с помощью талантливой и опытной команды профессионалов со всего мира, BidAsko быстро стала глобально известной торговой маркой.

Наша миссия основывается на самом ценном для всех ресурсе – времени. Мы уважаем время и понимаем важность эффективности в динамичном и быстро меняющемся современном мире финансовых рынков. Поэтому каждое наше решение принимается учитывая потребность наших клиентов и партнеров инвестировать свое время с умом. Этим объясняется наша сосредоточенность на обучении клиентов. Знание – сила, и давать трейдерам силу выгодно инвестировать – наша главная цель.
Компания BidAsko - лицензированный брокер, с регуляцией IFSC, управляется SDT BROKERAGE CORP, Law Partners House, Lini Highway, Порт-Вила, Вануату. SDT BROKERAGE CORP International Company 14528 уполномочен вести бизнес в соответствии c Законом Дилер Ценных Бумагах (CAP. 70).

Преимущества компании:
- корпоративные и индивидуальные клиенты найдут для себя удобные торговые решения, созданные специально для них.
- наша профессиональная служба поддержки клиентов всегда готова помочь Вам на Вашем языке.
- торгуйте на любом рынке по Вашему выбору – мы предлагаем более 60 валютных пар, ценные -металлы, CFD на товарные фьючерсы, индексы и более 180 CFD на акции.
- любой трейдер, от новичка до профессионала, сможет выбрать подходящий именно для него вид счета и платформу с оптимальными торговыми условиями.
- независимо от Вашего опыта, Вы сможете воспользоваться нашими инвестиционными программами BidAsko Invest и PAMM, а также получить возможность дополнительного заработка с нашей Партнерской Программой.
- в компании Вы получите необходимые и основательные знания о торговле с помощью нашего современного обучающего центра.

Торговые условия:
Платформы: MT5 для ПК, MT5 для смартфонов
Мин. депозит: 5$
Торговые счета: Standard, Cent, Счет для торговли акциями, ECN, ECN ZERO, Стратегический счет, ECN МТ5, BidAsko PRO
Спред: от 0 и выше
Плечо: до 1:1000
Торговые инструменты: 60 валютных пар, ценные -металлы, CFD на товарные фьючерсы, индексы и более 180 CFD на акции.
Исполнение ордеров: Market Execution


Контакты:
Телефон: +44 203 808 78 03
Email: support@bidasko.com
Оф. сайт компании BidAsko www.bidasko.com/ru
__________________
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BidAsko вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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