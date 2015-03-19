Компания BidAsko
Компания BidAsko была создана в 2011 году с уникальной целью предоставлять лучшие торговые условия, полноценное образование и высококлассные торговые инструменты в индустрии Форекс. Благодаря своим индивидуальным продуктам и услугам для каждого отдельного рынка, и с помощью талантливой и опытной команды профессионалов со всего мира, BidAsko быстро стала глобально известной торговой маркой.
Наша миссия основывается на самом ценном для всех ресурсе – времени. Мы уважаем время и понимаем важность эффективности в динамичном и быстро меняющемся современном мире финансовых рынков. Поэтому каждое наше решение принимается учитывая потребность наших клиентов и партнеров инвестировать свое время с умом. Этим объясняется наша сосредоточенность на обучении клиентов. Знание – сила, и давать трейдерам силу выгодно инвестировать – наша главная цель.
Компания BidAsko - лицензированный брокер, с регуляцией IFSC, управляется SDT BROKERAGE CORP, Law Partners House, Lini Highway, Порт-Вила, Вануату. SDT BROKERAGE CORP International Company 14528 уполномочен вести бизнес в соответствии c Законом Дилер Ценных Бумагах (CAP. 70).
Преимущества компании:
- корпоративные и индивидуальные клиенты найдут для себя удобные торговые решения, созданные специально для них.
- наша профессиональная служба поддержки клиентов всегда готова помочь Вам на Вашем языке.
- торгуйте на любом рынке по Вашему выбору – мы предлагаем более 60 валютных пар, ценные -металлы, CFD на товарные фьючерсы, индексы и более 180 CFD на акции.
- любой трейдер, от новичка до профессионала, сможет выбрать подходящий именно для него вид счета и платформу с оптимальными торговыми условиями.
- независимо от Вашего опыта, Вы сможете воспользоваться нашими инвестиционными программами BidAsko Invest и PAMM, а также получить возможность дополнительного заработка с нашей Партнерской Программой.
- в компании Вы получите необходимые и основательные знания о торговле с помощью нашего современного обучающего центра.
Торговые условия:
Платформы:
MT5 для ПК, MT5 для смартфонов
Мин. депозит:
5$
Торговые счета:
Standard, Cent, Счет для торговли акциями, ECN, ECN ZERO, Стратегический счет, ECN МТ5, BidAsko PRO
Спред:
от 0 и выше
Плечо:
до 1:1000
Торговые инструменты:
60 валютных пар, ценные -металлы, CFD на товарные фьючерсы, индексы и более 180 CFD на акции.
Исполнение ордеров:
Market Execution
Контакты:
Телефон:
+44 203 808 78 03
Email: support@bidasko.com
Оф. сайт компании BidAsko www.bidasko.com/ru