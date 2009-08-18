SMML- твой Кредитный Бизнес в системе Perfect Money

Я не админ проекта. Нашёл в папке СПАМ на E-mail
Но показался довольно интересным проектом с заманчивым маркетингом!
Судите сами. Вход в проект $2 которые можно брать в кредит как у админа так и участников. Предлагается через эту систему нарабатывать положительную кредитную историю в Perfect Money и уже самостоятельно и независимо от каких-либо проектов зарабатывать на кредитной бирже.
Маркетинг самого проекта:
1) Матрица "Старт"
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Тип матрицы: 2x2 коллективная
Вход: $2
Комиссия проекта: $0
Спонсорский бонус: $0
За заполнение: $8
1 переход в Матрицу "Запал"($8)
2) Матрица "Запал"
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Тип матрицы: 2x2 коллективная
Вход: $8
Комиссия проекта: $0
Спонсорский бонус: $0
За заполнение: $32
На вывод $12
1 переход в Матрицу "Темп"($20)
3) Матрица "Темп"
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Тип матрицы: 2x2 коллективная
Вход: $20
Комиссия проекта: $0
Спонсорский бонус: $0
За заполнение: $80
На вывод $40
1 переход в Матрицу "Сила" ($40)
4) Матрица "Сила"
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Тип матрицы: 2x2 коллективная
Вход: $40
Комиссия проекта: $0
Спонсорский бонус: $0
За заполнение: $160
На вывод $100
1 переход в Матрицу Агент ($60)
5) Матрица "Агент"
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Тип матрицы: 2x2 коллективная
Вход:$60
Комиссия проекта: $0
Спонсорский бонус: $0
За заполнение и на вывод: $240
Переход в новый проект с отличным маркетингом по желанию.
Профит $390
Тут живая очередь! Реф.ссылка как таковая не нужна!
Регистрация: secret-mini-mechanic-loan.com