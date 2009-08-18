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SMML- твой Кредитный Бизнес в системе Perfect Money

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:42
#1
Интересующийся
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.04.2014
Сообщений: 204
Благодарностей: 9
КП: 0.000
SMML- твой Кредитный Бизнес в системе Perfect Money
Я не админ проекта. Нашёл в папке СПАМ на E-mail
Но показался довольно интересным проектом с заманчивым маркетингом!
Судите сами. Вход в проект $2 которые можно брать в кредит как у админа так и участников. Предлагается через эту систему нарабатывать положительную кредитную историю в Perfect Money и уже самостоятельно и независимо от каких-либо проектов зарабатывать на кредитной бирже.

Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_5.jpg Просмотров: 3 Размер: 70.2 Кб ID: 175873

Маркетинг самого проекта:

1) Матрица "Старт"
=============
Тип матрицы: 2x2 коллективная
Вход: $2
Комиссия проекта: $0
Спонсорский бонус: $0
За заполнение: $8
1 переход в Матрицу "Запал"($8)

2) Матрица "Запал"
==============
Тип матрицы: 2x2 коллективная
Вход: $8
Комиссия проекта: $0
Спонсорский бонус: $0
За заполнение: $32
На вывод $12
1 переход в Матрицу "Темп"($20)

3) Матрица "Темп"
=============
Тип матрицы: 2x2 коллективная
Вход: $20
Комиссия проекта: $0
Спонсорский бонус: $0
За заполнение: $80
На вывод $40
1 переход в Матрицу "Сила" ($40)

4) Матрица "Сила"
=============
Тип матрицы: 2x2 коллективная
Вход: $40
Комиссия проекта: $0
Спонсорский бонус: $0
За заполнение: $160
На вывод $100
1 переход в Матрицу Агент ($60)

5) Матрица "Агент"
=============
Тип матрицы: 2x2 коллективная
Вход:$60
Комиссия проекта: $0
Спонсорский бонус: $0
За заполнение и на вывод: $240
Переход в новый проект с отличным маркетингом по желанию.

Профит $390

Тут живая очередь! Реф.ссылка как таковая не нужна!
Регистрация: secret-mini-mechanic-loan.com
__________________
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Последний раз редактировалось ksu777; Сегодня в 10:47.
ksu777 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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