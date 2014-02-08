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В США подали в суд на Amazon
Прокуратура американского штата Арканзас обратилась в суд с требованием к компании Amazon предоставить данные "умного динамика" Amazon Echo для расследования убийства.
Следователи полагают, что устройство могло записать разговоры, связанные с убийством Виктора Коллинза в городе Бентовилл 22 ноября 2015 года.
Полиция обнаружила тело Коллинза в горячей ванне в доме его друга Джеймса Бейтса. Бейтсу было предъявлено обвинение в убийстве. В Amazon сочли требования полиции излишними.
Официальный представитель компании заявил, что Amazon не будет публиковать информацию своих клиентов без обязывающего юридического требования.
Amazon Echo представляет собой динамик со встроенным микрофоном.
Устройство реагирует на речь человека, которую записывает и посылает в облачное хранилище данных.
С помощью этого устройства с человеком взаимодействует виртуальный помощник Алекса. Устройство начинает запись, когда пользователь называет имя электронного помощника.
Устройство может отвечать пользователю, формировать списки задач, а также проигрывать музыку и аудиокниги.
Amazon не хочет предоставлять полиции доступ к записям Echo
В августе судья выписал ордер на получение всех записей с устройства. Однако следствие получило лишь информацию об аккаунте.
Напомним, основатель Amazon Джефф Безос заработал $6 млрд за четыре часа.