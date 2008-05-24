Доля Google-запросов о Биткойне в Венесуэле увеличилась на 400%

На прошлой неделе количество запросов венесуэльцев в поисковой системе Google с ключевым словом «Bitcoin» выросло на 400%. Как видим, жители страны выработали понимание новых технологий и способов сохранения стоимости вроде криптовалюты.
Некоторые венесуэльцы начали распределять свой капитал в Биткойн-майнинг в надеждах получить легальную электронную валюту для международных заказов на платформах вроде Amazon. Сделать это можно с помощью таких приложений, как Purse.io. Напомним, местные венесуэльские боливары довольно быстро теряют ценность из-за девальвации.
Растущий спрос и заинтересованность Биткойном в Венесуэле не исключает возможность замещения национальной валюты цифровым средством хранения ценности вроде BTC. Люди делают все, что в их силах, чтобы заполучить доллары США, золото и Биткойн. Это помогает им сводить концы с концами.
Источник: NCC