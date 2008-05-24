Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,032 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Доля Google-запросов о Биткойне в Венесуэле увеличилась на 400%

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:24
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,208
Благодарностей: 8,507
КП: 0.174

награды Волшебный горшочек 
Доля Google-запросов о Биткойне в Венесуэле увеличилась на 400%

На прошлой неделе количество запросов венесуэльцев в поисковой системе Google с ключевым словом «Bitcoin» выросло на 400%. Как видим, жители страны выработали понимание новых технологий и способов сохранения стоимости вроде криптовалюты.

Некоторые венесуэльцы начали распределять свой капитал в Биткойн-майнинг в надеждах получить легальную электронную валюту для международных заказов на платформах вроде Amazon. Сделать это можно с помощью таких приложений, как Purse.io. Напомним, местные венесуэльские боливары довольно быстро теряют ценность из-за девальвации.

Растущий спрос и заинтересованность Биткойном в Венесуэле не исключает возможность замещения национальной валюты цифровым средством хранения ценности вроде BTC. Люди делают все, что в их силах, чтобы заполучить доллары США, золото и Биткойн. Это помогает им сводить концы с концами.

Источник: NCC
__________________
На правах рекламы: Зарабатывайте с первым лицензированным криптовалютным брокером России

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I ХАЛЯВА Please! I Зарабатывай, делая покупки
Защити свой депозит Royal Fund | СКОРО "Марафон 3.0" HyipManager
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, золото, сша
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Квартальная прибыль Qiwi увеличилась на 12% pilot10 Новости платежных систем 0 23.11.2016 05:09
Прибыль BNP Paribas увеличилась в III квартале на 3,3% clipman77 Новости в банковской сфере и страховании 0 28.10.2016 23:34
Безработица в России увеличилась на 7% Rafat2011 Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.03.2016 19:53
Чистая прибыль Alibaba увеличилась на 148% CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.08.2015 12:31
Топ идиотских и неприличных запросов.) povava Юмор 2 24.05.2008 15:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Naale
Value-Finance - value-finance.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар WoodieTrader
Торговая стратегия по Теории Хаоса или
От WoodieTrader в разделе «Торговые стратегии»
Аватар ArchMan
Инвестирование в свое право на землю
От ArchMan в разделе «Недвижимость»
Аватар Tigrenish
TranServ получил $15 миллионов инвестиций для запуска нового финансового продукта
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар wukki
Wmzona.com - майнинг пул, почтовый спонсор, задания, биржа статей и пр.
От wukki в разделе «Прочие виды заработка»
Аватар Forex-Broker analitics
Финансовая компания TrendFX: Евро: разворот вверх?
От Forex-Broker analitics в разделе «Аналитика от компаний»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube