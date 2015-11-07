Бесплатные биткоины

Freebitcoin - предлагает свободное получение биткоинов в виде розыгрыша лотов, максимальный лот при обмене на доллары 200$
Для регистрации переходим на сайт Freebitcoin
В поле логина введите свой номер кошелька ВТС, потом пароль и зайдете в свой аккаунт.
После регистрации на открывшейся странице нужно снова пройти проверку что Вы не робот, затем нажмите кнопку ROLL!
Далее Вам будет начислен первый заработок, который будет отображаться на внутреннем счете вверху.
Дополнительно к биткоинам Вы получите 2 лотерейных билета
- каждую неделю розыгрываются призы, и 2 бонусных балла
- можно обменять на призы и разные бонусы.
Затем каждый час по таймеру Вы сможете повторять операцию снова.
Вывод средств автоматический - каждое воскресенье, ручной - 6 - 24 часа, моментальный - 15 минут.
Минимум на вывод - 0.00030000 BTC
Реферальная програма - 50%