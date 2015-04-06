playgrod.com - Playgrod

Я не админ данного проекта
Дата старта:
28.11.2016
О проекте: Playgrod
- открытая площадка торговли акциями интернет-проектов, позволяющая ощутить все преимущества данного направления.
На нашей площадке размещаются сотни проектов, предлагающие приобрести свои акции для развития онлайн-бизнеса.
Вам не придется думать, чем промышлять в огромных просторах интернета, или загружать себя идеями, как продвигать ваш проект, также вы не будете озадачивать себя поиском клиентов!
Каждый проект, размещенный на нашей площадке, прошел проверку, предоставил все данные и отчетность о своем сервисе, о его дальнейшем развитии и продвижении.
После приобретения акций понравившегося вам проекта, вы будете получать фиксированный процент прибыли.
Процент прибыли у каждого проекта свой, вы сможете просмотреть все условия выбранного вами проекта, нажав кнопку подробнее.
В описании будет такая информация, как: Начисление дневного процента, Время ожидания выплат, возможные риски, и подробное описание самого проекта.
Инвестиционные планы:
У каждого проекта свой процент прибыли, который они выплачивают своим инвестором.
Примерно процент варьируется от 0,05% за 1 час до 65.1% за 744 часа.
Пример инвестиционных проектов:
Минимальная сумма вклада:
без ограничения
Минимальная сумма на вывод:
Bitcoin 0.001, Dogecoin 2000, Perfect Money 0.7, Payeer 0.9
Реферальная программа:
1 уровень: 4% от суммы, на которую приобрели акции
Платежные системы:
Bitcoin, Dogecoin, Payeer, Perfect Money
Мой вклад: