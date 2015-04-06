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playgrod.com - Playgrod

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 03:32
#1
Специалист
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 564
Благодарностей: 289
КП: 0.065
playgrod.com - Playgrod
Я не админ данного проекта

Дата старта: 28.11.2016

О проекте: Playgrod - открытая площадка торговли акциями интернет-проектов, позволяющая ощутить все преимущества данного направления.
На нашей площадке размещаются сотни проектов, предлагающие приобрести свои акции для развития онлайн-бизнеса.
Вам не придется думать, чем промышлять в огромных просторах интернета, или загружать себя идеями, как продвигать ваш проект, также вы не будете озадачивать себя поиском клиентов!
Каждый проект, размещенный на нашей площадке, прошел проверку, предоставил все данные и отчетность о своем сервисе, о его дальнейшем развитии и продвижении.
После приобретения акций понравившегося вам проекта, вы будете получать фиксированный процент прибыли.
Процент прибыли у каждого проекта свой, вы сможете просмотреть все условия выбранного вами проекта, нажав кнопку подробнее.
В описании будет такая информация, как: Начисление дневного процента, Время ожидания выплат, возможные риски, и подробное описание самого проекта.


Инвестиционные планы:
У каждого проекта свой процент прибыли, который они выплачивают своим инвестором.
Примерно процент варьируется от 0,05% за 1 час до 65.1% за 744 часа.

Пример инвестиционных проектов:


Минимальная сумма вклада: без ограничения
Минимальная сумма на вывод: Bitcoin 0.001, Dogecoin 2000, Perfect Money 0.7, Payeer 0.9
Реферальная программа: 1 уровень: 4% от суммы, на которую приобрели акции
Платежные системы: Bitcoin, Dogecoin, Payeer, Perfect Money

Мой вклад:


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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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