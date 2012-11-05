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Seocola-seocola.ru-мошенник и кидала!

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Старый Сегодня, 03:31
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 137
Благодарностей: 20
КП: 0.000
Seocola-seocola.ru-мошенник и кидала!
Рад представить вам очередного кидалу и мошенника: seocola.ru! Всегда я был осторожен, ну а вот на него повелся, за что вину конечно только себя!
У данного человека был заказан дизайн:

Так как дизайн нужен был срочно, а многие перед новым годом не хотели браться за работу, поэтому я не читал отзывы о данном человеке и поверил ему! За дизайн объявил сумму 80$ и попросил предоплату 40$.



Как только сумму перевел, он вроде должен был начать работать! Но нет! На выходные исчез! Потом появился написал мне пару вопросов, после чего исчез вместе с деньгами) на сообщения ни где не отвечает!

Итог этого всего: потерянное время, деньги, а самое главное клиент (который заказал данный дизайн!)
Так что будьте осторожны! Не работайте с данным человеком!
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Последний раз редактировалось arturs; Сегодня в 03:33.
arturs на форуме  
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