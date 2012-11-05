| Черный список мошенников в интернете. В народе "кидалы", "крысы", "аферисты". Черный список пользователей
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Сегодня, 04:09
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Сегодня, 03:31
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#1
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Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 137
Благодарностей: 20
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Seocola-seocola.ru-мошенник и кидала!
Рад представить вам очередного кидалу и мошенника: seocola.ru! Всегда я был осторожен, ну а вот на него повелся, за что вину конечно только себя!
У данного человека был заказан дизайн:
Так как дизайн нужен был срочно, а многие перед новым годом не хотели браться за работу, поэтому я не читал отзывы о данном человеке и поверил ему! За дизайн объявил сумму 80$ и попросил предоплату 40$.
Как только сумму перевел, он вроде должен был начать работать! Но нет! На выходные исчез! Потом появился написал мне пару вопросов, после чего исчез вместе с деньгами) на сообщения ни где не отвечает!
Итог этого всего: потерянное время, деньги, а самое главное клиент (который заказал данный дизайн!)
Так что будьте осторожны! Не работайте с данным человеком!
Последний раз редактировалось arturs; Сегодня в 03:33.
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Сегодня, 04:09
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