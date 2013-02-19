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Etherno - Etherno.Tech

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 02:10
#1
Топ Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Lasciate ogni speranza,voi ch’entrate
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 5,607
Благодарностей: 6,669
Записей в блоге: 1
КП: 0.274
Etherno - Etherno.Tech
Я не Админ/Владелец проекта, предлагаю проект для Вашего ознакомления.

Старт проекта: 18.09.2016

О Проекте:
Цитата:
EthernoTech - международная лизинговая компания, основана в Великобритании в 2016 году.
Компания Etherno занимается разработкой фирменных дронов, продажей, а так же сдачей дронов в аренду корпоративным клиентам! Мы хотим захватить весь рынок и сделать имя Ethernо брендом в мире дронов, для этого была разработана уникальная партнерская программа!".
Миссией "EthernoTech" является cтать мировым лидером в технологии с упором на БПЛА и связанных с ними продуктов и услуг, в том числе смарт-беспилотных летательных аппаратов, визуализации данных и прогнозирования, виртуальной реальности и дополненной реальности. Наш центральный офис находится по адресу: 71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, ENGLAND.
EthernoTech непрерывно повышает производительность роботов, чтобы улучшить жизнь людей во всем мире. EthernoTech в настоящее время выпускает свой первый потребительский беспилотник, который будет cдаваться в аренду в Северной Америке, Европе и Китае.




Инвестиционные планы:

Цитата:
GLOBAL
252% ЗА 180 ДНЕЙ
СРОК 180 дней
Стоимость пакета : $30
Начисление: 1.2% каждый день, депозит включен в выплаты (всего 180 начислений) в итоге получаем $64.8
Начисление: 0.2% каждый день на покупку акции компании ( автоматичски на протяжение 180 дней)
Данный пакет можно приобретать 1 раз в 30 дней.
Выплаты обрабатываются в течение 48 часов, но как правило обрабатываются гораздо быстрее.

KARRY
288% ЗА 240 ДНЕЙ
СРОК 240 дней
Стоимость пакета : $115
Начисление: 1% каждый день, депозит включен в выплаты (всего 240 начислений) в итоге получаем $276.8
Начисление: 0.2% каждый день на покупку акции компании ( автоматичски на протяжение 240 дней)
Данный пакет можно приобретать 1 раз в 30 дней.
Выплаты обрабатываются в течение 48 часов, но как правило обрабатываются гораздо быстрее.

INKLINE
300% ЗА 300 ДНЕЙ
СРОК 300 дней
Стоимость пакета : $467
Начисление: 0.9% каждый день, депозит включен в выплаты (всего 300 начислений) в итоге получаем $1260.9
Начисление: 0.1% каждый день на покупку акции компании ( автоматичски на протяжение 300 дней)
Данный пакет можно приобретать 1 раз в 30 дней.
Выплаты обрабатываются в течение 48 часов, но как правило обрабатываются гораздо быстрее.

FURVITE
324% ЗА 360 ДНЕЙ
СРОК 360 дней
Стоимость пакета : $1170
Начисление: 0.8% каждый день, депозит включен в выплаты (всего 360 начислений) в итоге получаем $3369.6
Начисление: 0.1% каждый день на покупку акции компании ( автоматичски на протяжение 360 дней)
Данный пакет можно приобретать 1 раз в 30 дней.
Выплаты обрабатываются в течение 48 часов, но как правило обрабатываются гораздо быстрее.

Цитата:
Мы заинтересованы в том, чтобы наши вкладчики получали пожизненный пассивный доход, в связи с этим часть денег, со сдачи дронов в лизинговое обслуживание пойдет на покупку акций компании Etherno!
На сегодняшний день 1 акция компании стоит 7$!
- Акции компании приобретаются только одним способом!
- По мере развития проекта акции будут расти в цене!
- Анонсирование готового продукта запланировано на конец 2017 года!
- Акции обеспечивают вам пожизненный доход - 0.6% в сутки от суммы!
Данные акции будут доступны после анонсирования.

Партнёрская программа:
8% — от суммы вклада каждого реферала 1-го уровня (5% основной баланс 3% накопительный баланс)
5% — от суммы вклада реферала 2-го уровня (3% основной баланс 2% накопительный баланс)
Цитата:
Цитата:
Основной баланс - начисляются реферальные и проценты по депозиту, можно сразу выводить
Накопительный баланс - начисляются реферальные, действует только для покупки пакета. Для покупки пакета сперва необходимо пополнить его.
Также есть
Оборот структуры $15000 - Начисляется 1% на основной баланс от прибыли рефералов и 2% на накопительный баланс
Оборот структуры $25000 - Начисляется 3% на основной баланс от прибыли рефералов и 5% на накопительный баланс
Оборот структуры $35000 - Начисляется 5% на основной баланс от прибыли рефералов и 7% на накопительный баланс
Оборот структуры $55000 - Начисляется 7% на основной баланс от прибыли рефералов и 10% на накопительный баланс
При достижение 5ур открывается 3й уровень партнерской программы
1ур - 3 реферала с пакетами INKLINE
2ур - 3 реферала 1го уровня
3ур - 1 реферал 2 уровня
4ур - 3 реферала 2 уровня
5ур - 4 реферала 4 уровня



Особенности проекта:
- Уникальный дизайн
- Зарегистрированная компания
- Самописный сприпт
- Мин. вклад $30 мак.вклад $1170 (изначально доступны 4 вида пакетов, после покупки пакета - следующий пакет данного вида будет доступен через 30 дней.)
- Мин. вывод $0.1
- Сайт поддерживает язык: английский, испанский, португальский.
- Для покупки пакета необходимо сперва пополнить баланс.



Выплаты:
Цитата:
Выплаты обрабатываются в течение 48 часов, но как правило обрабатываются гораздо быстрее
Проект принимает на данный момент: Payeer, BitCoin, advCash




Мой вклад
Цитата:
18:01 01.01.17 Transfer 158992018 U9480634
advchange.com -148.6 Sent Payment 148.6 USD to account U9480634. Memo: Shopping Cart Payment. AdvChange Order. Payment ID: 34ebe664-828e-4f6f-98a1-3bcf71f87cc8
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Старый Сегодня, 02:27
#2
Мастер
 
Имя: Артём
Пол: Мужской
Адрес: ДНР
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 4,475
Благодарностей: 6,953
КП: 0.433
Re: Etherno - Etherno.Tech
вклад это хорошо, но еще бы и выплатку увидеть, а то есть чет сомнения в платежеспособности этой конторы, болтается херову тучу времени где то на просторах инета, там админ хоть живой вообще интересно
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