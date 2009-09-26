zaharik1404



Пол: Мужской Регистрация: 25.09.2015 Сообщений: 2,283 Благодарностей: 219 Записей в FX-блоге: 419 Подписок: 1 КП: 0.089

Торговать по тренду или искать разворот.



Как движется тренд.



Любой тренд движется с откатами, сначала движение в основную сторону, потом в противоположную, при чем движение против тренда всегда меньше чем в сторону его. Вот так это выглядит на графике, видим нисходящий тренд, после того, как цена показала новый минимум, она начинает расти, останавливает рост и опять падает к низам.





Казалось бы, чего проще, работай сначала вниз, потом вверх и бери профит во все стороны. Но не так оно просто, как кажется, проблема в том, что никто не знает в какой именно точке начнется новая коррекция и куда она может дойти. Допустим вам индикаторы или еще какие методы показали, что начинается коррекция и есть форекс сигнал, пусть так, но дело в том, что даже после начала ее цена может сделать еще одно небольшое обновление и только потом начать полноценный откат, а ведь там стоит ваш стоп лосс уже. Именно поэтому войти в сделку против тренда очень сложно, ставить далеко стоп, чтобы не зацепили шпилькой, не особо выгодно, близко, высока вероятность того, что выбьют.

Ну и вторая проблема, сложно определить цели, ради чего вы открываете сделку, если в сторону тренда тут все понятно, мы ждем нового обновления экстремума, то против абсолютно неясно. Запомните главное, никто в мире не может сказать, куда может дойти коррекция, она может лишь пофлетить немного и тренд продолжится, а может и хорошо пойти. Но знать этого невозможно, поэтому такая торговля, в лучшем случае будет приносить ноль прибыли, по общему итогу. Тут стоп шпилей выбило, там профит оказался смешной, затем безубыток сняли. Поэтому я делаю такой вывод, зачем держать корову, которая не дает молока? То есть зачем открывать сделки, которые чаще дают минус чем плюс. Проще просто подождать завершения коррекции и открыться уже в сторону тренда, тут и цели понятней и сделка куда веселее и быстрее выходит в профит. Так что в ситуации, когда трейдер работает против тренда, чтобы получить профит от коррекции, мой вывод однозначен, этого делать не стоит, потому что не имеет смысла.



Коррекция - это тренд.



Другое дело, когда основной тренд у нас на недельном графике, тогда коррекция на таком движении, это по сути самостоятельный тренд. Который может продолжатся до нескольких недель, в таком можно и поработать, просто на меньшем периоде. Да, вы можете работать против основного тренда, если ваш торговый таймфрейм меньше и на старшем идет коррекция. Вот тут я отметил место, где на дневном графике начался откат, но если мы переходим на четырехчасовой таймфрейм, то видим, что тут у нас самостоятельный тренд и можно было бы раза два или три взять от него профит.





Но это вряд ли будет считаться торговлей против тренда. Мы работаем как раз по тренду, только на младшем периоде. В общем получается, что я опять не советую работать против тренда и это верно, классики правы, против шерсти лезть не стоит, рынок вы не пересилите никак и никогда.



Разворотные фигуры.



Так, когда же стоит пробовать работать против этого самого тренда? Тут все просто, есть в техническом анализе разворотные фигуры форекс, которые показывают, что тренд ослабевает. Это те самые паттерны, голова и плечи, прямая и перевернутая, двойное или тройное дно, вершина. Эти фигуры вы найдете в любом учебнике по техническому анализу или во многих темах на форуме, так что не, буду особо останавливаться на том, как они выглядят, чтобы не быть особо занудным. Главное, что нужно запомнить, у каждой такой фигуры есть уровни форекс, поддержки или сопротивления, зависит от того, какой тренд она разворачивает, при пробое которых мы можем считать, что тренд развернулся. Вот после пробоя этих уровней мы можем работать в другую сторону от тренда, так как считаем, что он развернулся. Хотя формально мы работаем в сторону нового тренда, так что получается, что опять не против. Да, такая вот штука, против существующего тренда не стоит работать никогда, депозит целее будет.



Стоит ли ловить пики.



Конечно, многие считают, что когда формируется фигура форекс. Цена уже проходит некоторое расстояние в сторону нового тренда и это расстояние, упущенная прибыль, поэтому лучше предугадать, где появится фигура. Проблема в том, что если вы не обладаете даром ясновидения, то предсказать вы этого все равно не сможете, а на попытках словить разворот, вы все равно потеряете больше, чем заработаете, наконец поймав его. Одна из умных мыслей гласит, для трейдера неважно где цена была вчера, ему главное, где она будет завтра. Объясняю простым языком, не имеет значения, дороже вы продали или дешевле, гораздо важней насколько цена упала, после того как вы продали и сколько вы потеряли перед тем, как удачно продать. Пусть вас больше волнует насколько ваш стоп меньше профита, а не по какой цене вы открываете сделку. А вовремя замеченная разворотная фигура позволяет входить с довольно небольшими стоп лоссами. Поэтому оставьте вы те движения, которые рынок делает, пока рисует эти фигуры, потому что взять их вы все равно вряд ли сможете, все фигуры это жуткий флет, как правило и даже если вы там уцепитесь за сделку, вам выбьют, скорей всего, безубыток.



И несколько примеров.





Тут я выбрал для вас пару примеров на реальных графиках с разворотными фигурами, двойная и тройная вершина, я обозначил поддержку, после пробоя которой тренд развернулся, и цена начала падать. Посмотрите внимательно, насколько глубоко цена падала после пробоя. Нет практически никакой разницы, словили бы вы самый пик тренда или вошли уже после пробоя поддержки, профит все равно шикарный. А если еще учесть, сколько можно потерять, пока ловишь пик тренда, станет абсолютно очевидно, что лучше входит в рынок после того, как тренд явно развернулся.



В обще все остается по-старому.

Тренд твой друг. Не торгуй против него. Открывайся против только при наличии явных разворотных фигур.

Было бы интересно почитать, кто что думает по этому поводу. Возможно меня поправят в чем-то.

Автор: zaharik1404

Исключительные права на статью принадлежат Хотел бы разобрать вот такую интересную тему. Насколько я знаю, всегда находятся сторонники как торговли в сторону тренда, так и против и каждые приводят свои аргументы, не лишенные логики, так что лучше, работать в сторону существующего тренда или ждать, когда он развернется, чтобы урвать просто шикарный профит? Конечно, классики нам говорят, тренд твой друг и с этим не поспоришь, но если вы видите явный разворот, то почему бы не взять от него профит?Любой тренд движется с откатами, сначала движение в основную сторону, потом в противоположную, при чем движение против тренда всегда меньше чем в сторону его. Вот так это выглядит на графике, видим нисходящий тренд, после того, как цена показала новый минимум, она начинает расти, останавливает рост и опять падает к низам.Казалось бы, чего проще, работай сначала вниз, потом вверх и бери профит во все стороны. Но не так оно просто, как кажется, проблема в том, что никто не знает в какой именно точке начнется новая коррекция и куда она может дойти. Допустим вам индикаторы или еще какие методы показали, что начинается коррекция и есть, пусть так, но дело в том, что даже после начала ее цена может сделать еще одно небольшое обновление и только потом начать полноценный откат, а ведь там стоит ваш стоп лосс уже. Именно поэтому войти в сделку против тренда очень сложно, ставить далеко стоп, чтобы не зацепили шпилькой, не особо выгодно, близко, высока вероятность того, что выбьют.Ну и вторая проблема, сложно определить цели, ради чего вы открываете сделку, если в сторону тренда тут все понятно, мы ждем нового обновления экстремума, то против абсолютно неясно. Запомните главное, никто в мире не может сказать, куда может дойти коррекция, она может лишь пофлетить немного и тренд продолжится, а может и хорошо пойти. Но знать этого невозможно, поэтому такая торговля, в лучшем случае будет приносить ноль прибыли, по общему итогу. Тут стоп шпилей выбило, там профит оказался смешной, затем безубыток сняли. Поэтому я делаю такой вывод, зачем держать корову, которая не дает молока? То есть зачем открывать сделки, которые чаще дают минус чем плюс. Проще просто подождать завершения коррекции и открыться уже в сторону тренда, тут и цели понятней и сделка куда веселее и быстрее выходит в профит. Так что в ситуации, когда трейдер работает против тренда, чтобы получить профит от коррекции, мой вывод однозначен, этого делать не стоит, потому что не имеет смысла.Другое дело, когда основной тренд у нас на недельном графике, тогда коррекция на таком движении, это по сути самостоятельный тренд. Который может продолжатся до нескольких недель, в таком можно и поработать, просто на меньшем периоде. Да, вы можете работать против основного тренда, если ваш торговый таймфрейм меньше и на старшем идет коррекция. Вот тут я отметил место, где на дневном графике начался откат, но если мы переходим на четырехчасовой таймфрейм, то видим, что тут у нас самостоятельный тренд и можно было бы раза два или три взять от него профит.Но это вряд ли будет считаться торговлей против тренда. Мы работаем как раз по тренду, только на младшем периоде. В общем получается, что я опять не советую работать против тренда и это верно, классики правы, против шерсти лезть не стоит, рынок вы не пересилите никак и никогда.Так, когда же стоит пробовать работать против этого самого тренда? Тут все просто, есть в техническом анализе разворотные, которые показывают, что тренд ослабевает. Это те самые паттерны, голова и плечи, прямая и перевернутая, двойное или тройное дно, вершина. Эти фигуры вы найдете в любом учебнике по техническому анализу или во многих темах на форуме, так что не, буду особо останавливаться на том, как они выглядят, чтобы не быть особо занудным. Главное, что нужно запомнить, у каждой такой фигуры есть, поддержки или сопротивления, зависит от того, какой тренд она разворачивает, при пробое которых мы можем считать, что тренд развернулся. Вот после пробоя этих уровней мы можем работать в другую сторону от тренда, так как считаем, что он развернулся. Хотя формально мы работаем в сторону нового тренда, так что получается, что опять не против. Да, такая вот штука, против существующего тренда не стоит работать никогда, депозит целее будет.Конечно, многие считают, что когда формируется. Цена уже проходит некоторое расстояние в сторону нового тренда и это расстояние, упущенная прибыль, поэтому лучше предугадать, где появится фигура. Проблема в том, что если вы не обладаете даром ясновидения, то предсказать вы этого все равно не сможете, а на попытках словить разворот, вы все равно потеряете больше, чем заработаете, наконец поймав его. Одна из умных мыслей гласит, для трейдера неважно где цена была вчера, ему главное, где она будет завтра. Объясняю простым языком, не имеет значения, дороже вы продали или дешевле, гораздо важней насколько цена упала, после того как вы продали и сколько вы потеряли перед тем, как удачно продать. Пусть вас больше волнует насколько ваш стоп меньше профита, а не по какой цене вы открываете сделку. А вовремя замеченная разворотная фигура позволяет входить с довольно небольшими стоп лоссами. Поэтому оставьте вы те движения, которые рынок делает, пока рисует эти фигуры, потому что взять их вы все равно вряд ли сможете, все фигуры это жуткий флет, как правило и даже если вы там уцепитесь за сделку, вам выбьют, скорей всего, безубыток.Тут я выбрал для вас пару примеров на реальных графиках с разворотными фигурами, двойная и тройная вершина, я обозначил поддержку, после пробоя которой тренд развернулся, и цена начала падать. Посмотрите внимательно, насколько глубоко цена падала после пробоя. Нет практически никакой разницы, словили бы вы самый пик тренда или вошли уже после пробоя поддержки, профит все равно шикарный. А если еще учесть, сколько можно потерять, пока ловишь пик тренда, станет абсолютно очевидно, что лучше входит в рынок после того, как тренд явно развернулся.В обще все остается по-старому.Было бы интересно почитать, кто что думает по этому поводу. Возможно меня поправят в чем-то.Автор: zaharik1404Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

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