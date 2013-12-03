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Биржа Kraken начала торги альткоином Monero

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Старый Сегодня, 00:52
#1
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Биржа Kraken начала торги альткоином Monero
Криптовалютная биржа Kraken сообщила о добавлении токена Monero. Соответствующее сообщение было размещено в твиттере и блоге биржи.

Торговля на площадке Kraken ведётся в парах к евро, американскому доллару, а также в парах REP/XBT.

https://twitter.com/monerocurrency/s...79333764399104

В сообщении указывается, что на период хардфорка Monero, запланированного на 5 января, клиентские депозиты будут временно заморожены.

Напомним, что в середине декабря прошлого года биржа Kraken объявила о закрытии сделки по приобретению активов сервиса по покупке биткоинов Glidera. CEO Kraken Джесс Пауэлл считает, что поглощение чикагской компании Glidera, основанной в начале 2014 года, даст клиентам новые возможности и усилит позиции биржи на рынке.


Источник:
Источник:http://forklog.com/birzha-kraken-nac...koinom-monero/
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