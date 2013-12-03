Биржа Kraken начала торги альткоином Monero

Криптовалютная биржа Kraken сообщила о добавлении токена Monero. Соответствующее сообщение было размещено в твиттере и блоге биржи.
Торговля на площадке Kraken ведётся в парах к евро, американскому доллару, а также в парах REP/XBT.
https://twitter.com/monerocurrency/s...79333764399104
В сообщении указывается, что на период хардфорка Monero, запланированного на 5 января, клиентские депозиты будут временно заморожены.
Напомним, что в середине декабря прошлого года биржа Kraken объявила о закрытии сделки по приобретению активов сервиса по покупке биткоинов Glidera. CEO Kraken Джесс Пауэлл считает, что поглощение чикагской компании Glidera, основанной в начале 2014 года, даст клиентам новые возможности и усилит позиции биржи на рынке.