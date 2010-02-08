Rainbow Invest Clean - Рефбэк 110%/60% + бонусы

Здравствуйте уважаемые коллеги! Как всегда предлагаю самое выгодное предложение рефбэка + бонусы!!!
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!Всем своим партнерам (рефералам) возвращаю 110% с первого вклада (не зависимо от суммы), и 60% со всех последующих вкладов (реинвестов), сделанных в любой проект инвестиционной платформы:
Вы сделали первый вклад 200$, например в проект "Flower Garden", я возвращаю вам 5.5% от суммы, это 11$ (рефбэк 110%).
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Вы подумали и сделали второй вклад 300$, например в проект "Energy Water", я возвращаю вам 3% от суммы, это 9$ (рефбэк 60%).
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Рефбэк за за все вклады и реинвесты выплачивается сразу на кошелек РМ!!!
Бонусы и подарки
Бонус активным партнерам!
1. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом до 100$, выплачиваю бонус 0.5$ единоразово.
2. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом от 100$ до 300$, выплачиваю бонус 1$ единоразово.
3. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом от 300$ и более, выплачиваю бонус 1.5$ единоразово.
4. За любые вклады партнеров со 2-го по 6-й уровень (в зависимости от проекта), выплачиваю бонус 0.25$ единоразово.
Бонус выплачивается сразу на кошелек РМ.
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Скайп чат партнеров моей структуры, в котором вы можете получить ответы на возникшие вопросы и узнать последние новости:
Условия получения рефбэка:
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1. Регистрация по моей рефссылке, в поле Ваш спонсор должно быть 2166. (Важно! Перед переходом по реферальной ссылке необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, иначе есть вероятность, что даже перейдя на сайт проекта по моей партнерской ссылке Вы не будете моим рефералом, т к заходили уже по чьей то ссылке. В этом случае я не смогу выплатить Вам рефбек).
2. После регистрации и внесения депозита, необходимо связаться со мной любым удобным для вас способом, сообщить ваш ник, сумму взноса, какой по счету вклад и реквизиты для рефбэка (кошелек РМ).
3. Написание отзыва о получении рефбэка (бонуса) ниже (обязательно, без напоминаний) с приложением скрина или выписки о получении рефбэка.
4.Обязательно закрашивать последние 4 цифры номера кошелька РМ, своего и моего.
5.Если вы получили рефбэк и не отписались, за следующие вклады рефбэк не делаю, без обид!!!