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Rainbow Invest Clean - Рефбэк 110%/60% + бонусы

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:36
#1
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 10,254
Благодарностей: 29,344
КП: 0.162

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Rainbow Invest Clean - Рефбэк 110%/60% + бонусы
Цитата:
Здравствуйте уважаемые коллеги! Как всегда предлагаю самое выгодное предложение рефбэка + бонусы!!!
Цитата:
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! Всем своим партнерам (рефералам) возвращаю 110% с первого вклада (не зависимо от суммы), и 60% со всех последующих вкладов (реинвестов), сделанных в любой проект инвестиционной платформы:
Цитата:
● Rainbow IC ► обсуждение проекта тут
Разберем на примерах:

Цитата:
Вы сделали первый вклад 200$, например в проект "Flower Garden", я возвращаю вам 5.5% от суммы, это 11$ (рефбэк 110%).
Цитата:
Вы подумали и сделали второй вклад 300$, например в проект "Energy Water", я возвращаю вам 3% от суммы, это 9$ (рефбэк 60%).
Цитата:
Рефбэк за за все вклады и реинвесты выплачивается сразу на кошелек РМ!!!
Бонусы и подарки

Бонус активным партнерам!

1. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом до 100$, выплачиваю бонус 0.5$ единоразово.

2. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом от 100$ до 300$, выплачиваю бонус 1$ единоразово.

3. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом от 300$ и более, выплачиваю бонус 1.5$ единоразово.

4. За любые вклады партнеров со 2-го по 6-й уровень (в зависимости от проекта), выплачиваю бонус 0.25$ единоразово.

Бонус выплачивается сразу на кошелек РМ.


Цитата:
Скайп чат партнеров моей структуры, в котором вы можете получить ответы на возникшие вопросы и узнать последние новости:
Условия получения рефбэка:

Цитата:
1. Регистрация по моей рефссылке, в поле Ваш спонсор должно быть 2166. (Важно! Перед переходом по реферальной ссылке необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, иначе есть вероятность, что даже перейдя на сайт проекта по моей партнерской ссылке Вы не будете моим рефералом, т к заходили уже по чьей то ссылке. В этом случае я не смогу выплатить Вам рефбек).

2. После регистрации и внесения депозита, необходимо связаться со мной любым удобным для вас способом, сообщить ваш ник, сумму взноса, какой по счету вклад и реквизиты для рефбэка (кошелек РМ).

3. Написание отзыва о получении рефбэка (бонуса) ниже (обязательно, без напоминаний) с приложением скрина или выписки о получении рефбэка.

4. Обязательно закрашивать последние 4 цифры номера кошелька РМ, своего и моего.

5. Если вы получили рефбэк и не отписались, за следующие вклады рефбэк не делаю, без обид!!!
Цитата:
Контакты: ЛС на форуме, skype sht0rm42rus
Внимание!!! Я не несу ответственности за проекты по которым делаю рефбэк, я такой же инвестор как и все. Вы участвуете в них по собственной инициативе и запрашивая рефбек Вы подтверждаете это.

Желаю всем профита и удачных инвестиций!!!
__________________
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Rainbow (Радуга) - Будет жарко Рефбэк 110%/60% + Куча бонусов
shtorm3000 на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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