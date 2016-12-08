Nanoblock-Nanoblock.org
Старт 02.01.2017
Я не админ проекта.
Инвестиционный план1:
Цитата:
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Мы представляем амбициозную команду профессионалов высокого уровня. Нашей целью является продвижение и популяризация любыми средствами приемлемой для нас универсальной платформы Bitcoin как новое поколение крипто валюты. Мы создали торговая фирма для торговли и участия в обменных процессах, для привлечения и управления инвестиционными активами, а также получения прибыли на основе продвижения Bitcoin и увеличение числа пользователей.
2% на 60 дней
мин 0.01 btc
макс 1 btc
130% возврат
инстант бонус 10%
Инвестиционный план2:
2.4% на 60 дней
мин. 1.01 btc
макс 2 btc
156% возврат
инстант бонус 12%
Инвестиционный план3:
2.6% на 60 дней
мин. 2.01 btc
макс 5 btc
172% возврат
инстант бонус 15%
Инвестиционный план4:
3% через 60 дней
мин. 5.01 btc
макс 50 btc
200% возврат
инстант бонус 20%
Тело депозита включено в выплаты!
Платежные системы:
BTC
Минимальный вклад
- 0.01 btc
Минимальный вклад
- 50 btc
Выплаты
: инстант
Реферальная программа
-5%-5-1%
Тех.данные
Sponsoring Registrar: GoDaddy.com, LLC
Name Server: ALINA.NS.CLOUDFLARE.COM
Domain Created: 2016-12-08 10:07:55
Domain Expires: 2017-12-08 10:07:55
защита sitelock.com
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Тема создана исключительно для ознакомления,будьте осторожны при инвестировании в высокодоходные проекты!
Депозит:
January 2 @ 10:31 PM
$153.30
https://blockchain.info/tx/a740c53c3...fae5a7ebd57aa6