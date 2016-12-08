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Nanoblock-Nanoblock.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:06
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 27,360
Благодарностей: 3,847
КП: 0.460
Nanoblock-Nanoblock.org
Nanoblock-Nanoblock.org

Старт 02.01.2017


Я не админ проекта.


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Старый Сегодня, 00:11
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 10,983
Благодарностей: 6,279
КП: 0.679
Re: Nanoblock-Nanoblock.org
Охота на битки продолжается в новом году)

добавлено через 4 минуты
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Инвестиционный план1:

2% на 60 дней
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Это низкопроцентник получается. за месяц прибыли 15%

добавлено через 14 минут
2 месяца ждать выстрелит админ или нет эти 30% прибыли, это вроде как извращение получается. проект не знакомый то, депов тут быть не должно особо...
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Последний раз редактировалось serkis; Сегодня в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
serkis на форуме  
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