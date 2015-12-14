BitPayments.Online - платежный шлюз BitCoin

Доброго времени суток, пользователи форума MMGP! Рад приветствовать Вас в данной теме
От команды BitPayments.Online хочу представить Вам отличное платежное решение для приема платежей через BitCoin
Сервис запущен в режиме Beta
и будет рад всем желающим протестировать систему!
Преимущества сервиса:
Интеграция:
- Очень удобный, красивый, понятный и кроссбраузерный интерфейс
- Адаптивность платежной формы
- Простота системы
- Детально расписанная документация
- Прекрасный API
- Высокий уровень защиты (SSL, защита от инъекций [SQL/XSS/in-code])
- Работа под высокими нагрузками
- Комиссия сервиса от 0.8%
Интеграция сервиса реализована максимально похожей на интеграцию любых других платежных шлюзов (RoboKassa, WalletOne, etc.)
Реализованный PHP SDK Вы можете найти по ссылке: https:// github.com/bitpayments/sdk (Убрать пробел. Нет возможности вставить ссылку в пост)
Комиссия сервиса:
Комиссия сервиса напрямую зависит от оборотов Вашего аккаунта
В системе присутствуют следующие тарифы:
Сервис:
- Стартовый - оборот до 0.5 BTC в месяц - 5%/платеж
- Стартап - оборот до 1 BTC в месяц - 3%/платеж
- Бизнес - оборот до 10 BTC в месяц - 2%/платеж
- Корпорация - оборот от 10 BTC в месяц - 0.8%/платеж
Веб-сайт сервиса: https:// bitpayments.online (Убрать пробел. Нет возможности вставить ссылку в пост)
Контактные данные:
Каждому проявившему интерес к Beta-версии - огромная благодарность, буду очень рад ответить на Ваши вопросы в данной теме и по E-mail!
Спасибо за просмотр!
- E-mail службы поддержки: support[@]bitpayments.online
- E-mail для бизнес-предложений: business[@]bitpayments.online
- E-mail разработчика: developer[@]bitpayments.online
- E-mail директора: boss[@]bitpayments.online