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BitPayments.Online - платежный шлюз BitCoin

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Старый Вчера, 23:48
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 02.01.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
BitPayments.Online - платежный шлюз BitCoin
Доброго времени суток, пользователи форума MMGP! Рад приветствовать Вас в данной теме

От команды BitPayments.Online хочу представить Вам отличное платежное решение для приема платежей через BitCoin
Сервис запущен в режиме Beta и будет рад всем желающим протестировать систему!

Преимущества сервиса:
  • Очень удобный, красивый, понятный и кроссбраузерный интерфейс
  • Адаптивность платежной формы
  • Простота системы
  • Детально расписанная документация
  • Прекрасный API
  • Высокий уровень защиты (SSL, защита от инъекций [SQL/XSS/in-code])
  • Работа под высокими нагрузками
  • Комиссия сервиса от 0.8%

Интеграция:
Интеграция сервиса реализована максимально похожей на интеграцию любых других платежных шлюзов (RoboKassa, WalletOne, etc.)

Реализованный PHP SDK Вы можете найти по ссылке: https:// github.com/bitpayments/sdk (Убрать пробел. Нет возможности вставить ссылку в пост)

Комиссия сервиса:
Комиссия сервиса напрямую зависит от оборотов Вашего аккаунта
В системе присутствуют следующие тарифы:
  1. Стартовый - оборот до 0.5 BTC в месяц - 5%/платеж
  2. Стартап - оборот до 1 BTC в месяц - 3%/платеж
  3. Бизнес - оборот до 10 BTC в месяц - 2%/платеж
  4. Корпорация - оборот от 10 BTC в месяц - 0.8%/платеж

Сервис:
Веб-сайт сервиса: https:// bitpayments.online (Убрать пробел. Нет возможности вставить ссылку в пост)

Контактные данные:
  • E-mail службы поддержки: support[@]bitpayments.online
  • E-mail для бизнес-предложений: business[@]bitpayments.online
  • E-mail разработчика: developer[@]bitpayments.online
  • E-mail директора: boss[@]bitpayments.online

Каждому проявившему интерес к Beta-версии - огромная благодарность, буду очень рад ответить на Ваши вопросы в данной теме и по E-mail!

Спасибо за просмотр!
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