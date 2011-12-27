|
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
|
Сегодня, 01:07
|
Вчера, 23:36
|
#1
|
Специалист
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,949
Благодарностей: 1,494
|
Перечень «влиятельных» гаджетов 2017года - опубликован
Перечень новых гаджетов, появление которых может значительно сказаться на качестве жизни человека в 2017г., появился на страницах зарубежного издания Metro, сообщает Хроника.инфо.
Умные линзы
Первым номером, по мнению Metro, станут умные линзы. Совсем недавно компания Google уже продемонстрировала очки Google Glass. Эстафета в этом направлении перешла к южнокорейской Samsung. Сама идея умной оптики уже давно будоражит лучшие умы разработчиков. Функционал, которым проектировщики хотят снабдить умные линзы кроме самих очков, включает в себя сканер, часы и фотоаппарат.
Наушники-переводчики
Вторым по значимости в этом списке инновационным гаджетом стали наушники-переводчики. По утверждению инженеров из компании Waverly Labs, с началом серийного производства наушников-переводчиков - существующие языковые границы не будут выступать существенной преградой для общения.
Беспроводное зарядное устройство
Никто из пользователей мобильных устройств не станет возражать против беспроводного зарядного устройства, запуск в серию которого - уже анонсирован Apple. Продвинутые возможности новинки дадут возможность осуществлять зарядку аккумуляторов всех устройств, находясь на расстоянии 2-3 м от базовой зарядной станции.
Vivo - смартфон с абсолютно прозрачным дисплеем
Ещё одна неожиданная новинка от китайского бренда Vivo - смартфон с абсолютно прозрачным дисплеем. Производителю удалось разместить всю электронную начинку исключительно под рамкой экрана. Разработчики «прозрачного» гаджета считают, что появление смартфона с прозрачным дисплеем послужит толчком для написания приложений нового формата.
источник
|
|
|
Вчера, 23:43
|
#2
|
Специалист
Имя: Максим
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 677
Благодарностей: 108
|
Re: Перечень «влиятельных» гаджетов 2017года - опубликован
Миниатюризация это конечно хорошо , но черно белый экран, путь и полностью прозрачный, как то через чур.
|
|
|
Вчера, 23:47
|
#3
|
Специалист
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 1,070
Благодарностей: 124
|
Re: Перечень «влиятельных» гаджетов 2017года - опубликован
Как по мне, так больше всего устроили бы наушники-переводчики и беспроводная зарядка. Вещи однозначно необходимые в поездках. А вот смартфон с прозрачным экраном как-то не привычно, мнение о нем можно составить только после того, как подержишь его в руках.
|
|
|
Сегодня, 00:11
|
#4
|
Специалист
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,949
Благодарностей: 1,494
|
Re: Перечень «влиятельных» гаджетов 2017года - опубликован
Цитата:
|
Сообщение от Игорь Наумов
смартфон с прозрачным экраном как-то не привычно, мнение о нем можно составить только после того, как подержишь его в руках.
Цитата:
|
По замыслу создателей, пользователь сможет самостоятельно регулировать прозрачность сенсорного двустороннего экрана. Утверждается, что экран будет сенсорным с двух сторон, смартфон будет работать на Qualcomm Snapdragon 820 и получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Не исключено, что это — всего лишь концепт, который не доберется до коммерческой реализации: сложно себе представить, как в такую пускай и довольно толстую рамку производитель запихнет всю необходимую электронику. Несмотря на это, источник утверждает, что смартфон выйдет в 2017 году.
То есть технологии ради технологий!Кто-то пишет что видел такие двусторонние прозрачные более устаревшие телефоны в реальности .И впечатление не "вау".Так как бледноватая картинка ,нечеткая получается
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 01:07
|