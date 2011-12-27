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Перечень «влиятельных» гаджетов 2017года - опубликован

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Старый Вчера, 23:36
#1
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,949
Благодарностей: 1,494
КП: 0.057
Перечень «влиятельных» гаджетов 2017года - опубликован
Перечень новых гаджетов, появление которых может значительно сказаться на качестве жизни человека в 2017г., появился на страницах зарубежного издания Metro, сообщает Хроника.инфо.


Умные линзы

Первым номером, по мнению Metro, станут умные линзы. Совсем недавно компания Google уже продемонстрировала очки Google Glass. Эстафета в этом направлении перешла к южнокорейской Samsung. Сама идея умной оптики уже давно будоражит лучшие умы разработчиков. Функционал, которым проектировщики хотят снабдить умные линзы кроме самих очков, включает в себя сканер, часы и фотоаппарат.

Наушники-переводчики

Вторым по значимости в этом списке инновационным гаджетом стали наушники-переводчики. По утверждению инженеров из компании Waverly Labs, с началом серийного производства наушников-переводчиков - существующие языковые границы не будут выступать существенной преградой для общения.

Беспроводное зарядное устройство

Никто из пользователей мобильных устройств не станет возражать против беспроводного зарядного устройства, запуск в серию которого - уже анонсирован Apple. Продвинутые возможности новинки дадут возможность осуществлять зарядку аккумуляторов всех устройств, находясь на расстоянии 2-3 м от базовой зарядной станции.

Vivo - смартфон с абсолютно прозрачным дисплеем

Ещё одна неожиданная новинка от китайского бренда Vivo - смартфон с абсолютно прозрачным дисплеем. Производителю удалось разместить всю электронную начинку исключительно под рамкой экрана. Разработчики «прозрачного» гаджета считают, что появление смартфона с прозрачным дисплеем послужит толчком для написания приложений нового формата.

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Еvgeniwolf на форуме  
Старый Вчера, 23:43
#2
Специалист
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 677
Благодарностей: 108
КП: 0.207
Re: Перечень «влиятельных» гаджетов 2017года - опубликован
Миниатюризация это конечно хорошо , но черно белый экран, путь и полностью прозрачный, как то через чур.
chibic вне форума  
Старый Вчера, 23:47
#3
Специалист
 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 1,070
Благодарностей: 124
КП: 0.095
Re: Перечень «влиятельных» гаджетов 2017года - опубликован
Как по мне, так больше всего устроили бы наушники-переводчики и беспроводная зарядка. Вещи однозначно необходимые в поездках. А вот смартфон с прозрачным экраном как-то не привычно, мнение о нем можно составить только после того, как подержишь его в руках.
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Новый букс, стабильность NEO
Игорь Наумов вне форума  
Старый Сегодня, 00:11
#4
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,949
Благодарностей: 1,494
КП: 0.057
Автор темы Re: Перечень «влиятельных» гаджетов 2017года - опубликован
Цитата:
Сообщение от Игорь Наумов Посмотреть сообщение
смартфон с прозрачным экраном как-то не привычно, мнение о нем можно составить только после того, как подержишь его в руках.
Цитата:
По замыслу создателей, пользователь сможет самостоятельно регулировать прозрачность сенсорного двустороннего экрана. Утверждается, что экран будет сенсорным с двух сторон, смартфон будет работать на Qualcomm Snapdragon 820 и получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Не исключено, что это — всего лишь концепт, который не доберется до коммерческой реализации: сложно себе представить, как в такую пускай и довольно толстую рамку производитель запихнет всю необходимую электронику. Несмотря на это, источник утверждает, что смартфон выйдет в 2017 году.
То есть технологии ради технологий!Кто-то пишет что видел такие двусторонние прозрачные более устаревшие телефоны в реальности .И впечатление не "вау".Так как бледноватая картинка ,нечеткая получается
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