Новые статусы для пейдпостеров

Уважаемая администрация!
Прошу рассмотреть возможность выдачи дополнительного статуса, некоторым пользователям форума, которые уличены в пейдпостерстве, а также, в других сомнительных, скандальных и неблаговидных историях, в целях предупреждения других форумчан, о возможной опасности. Не секрет, что как правило, эти люди пытаются создать себе положительный образ борцов, за справедливость, "правдорубов" (достаточно вспомнить того же Wolfcron), в целях дальнейшего совершения крупной аферы ("кидка"), используя "заработанное" доверие.
Считаю, что статусы, наподобие этого, существенно ограничили бы возможность совершения мошеннических действий, с их стороны -
Продолжение, как я понимаю войны, которая не утихает в теме про рейтинг и новые статусы для ТC. Ну тут действительно, как можно судить, есть у человека вклад от админа или нет, на свои играет или на деньги админа. Потом, пейдпостерство, это вид рекламы, продвижение проекта, как и мониторы, которые так же являются пейдпостерами, публикуя выплаты с листинга админа.
есть у человека вклад от админа или нет, на свои играет или на деньги админа
к сожалению, опытных пейдов поймать бывает непросто, но тут речь про -
Цитата:
Сообщение от allegroman
возможность выдачи дополнительного статуса, некоторым пользователям форума, которые уличены в пейдпостерстве
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay
как и мониторы которые так же являются пейдпостерами.
разные вещи:
- задача пейдпостера, оперируя крупными суммами, скрывая, что это деньги от админа, завлечь в проект, других вкладчков и буратин, используя свою репутацию, например, на форуме
- монитор не скрывает, что вклад делается админскими деньгами, и привлекает вкладчиков другими способами, в том числе, жирной рефкой
Почему же вы не цитируете последний пост данного персонажа (заблокированного, кстати) в той теме трехгодичной давности ?
Цитата:
Сообщение от AleksV
Это мой последний визит на форум и воспользовавшись случаем, я хочу просить прощения у tigr и VisokP за то, что обманом спровоцировал их.
чтобы расставить все точки над i расскажу как все было на самом деле
AleksV пиарил одну низкопроцентную лоховозку под админской страховкой
на одном из форумов была открыта тема где об этом отписывались пользователи
но на ммгп про страховку не было ни слова
все вклады были типа на свои
потом инфу про страховку выложили в теме на ммгп
AleksV обиделся на это и решил отомстить
так и появилась эта провокация