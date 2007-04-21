Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 397,020 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Новые статусы для пейдпостеров

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение темы HYIP/Autosurf. Спрашивайте. Всегда поможем, всегда ответим!
Реклама строго запрещена.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:11
#1
Топ Мастер
 
Имя: HyipHunter
Пол: Мужской
Регистрация: 04.01.2011
Сообщений: 13,590
Благодарностей: 9,408
КП: 0.363
Новые статусы для пейдпостеров
Уважаемая администрация!
Прошу рассмотреть возможность выдачи дополнительного статуса, некоторым пользователям форума, которые уличены в пейдпостерстве, а также, в других сомнительных, скандальных и неблаговидных историях, в целях предупреждения других форумчан, о возможной опасности. Не секрет, что как правило, эти люди пытаются создать себе положительный образ борцов, за справедливость, "правдорубов" (достаточно вспомнить того же Wolfcron), в целях дальнейшего совершения крупной аферы ("кидка"), используя "заработанное" доверие.

Считаю, что статусы, наподобие этого, существенно ограничили бы возможность совершения мошеннических действий, с их стороны -


вот доказательства того, что данный пользователь является пейдпостером -
http://mmgp.ru/showpost.php?p=5904066&postcount=452


Тема открыта, для обсуждения.
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Здесь раздают деньги Lucky Seven | Реальный заработок на хайпах - HyipManager
Монитор HyipHunter.biz - лучшие инвестпроекты - рефбек до 3500%! $
Высокий рефвозврат из HYIP/MLM проектов - ТУТ $
allegroman на форуме  
Старый Сегодня, 23:15
#2
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 21,756
Благодарностей: 10,216
КП: 0.099

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Новые статусы для пейдпостеров
давай конкретные доказательства
или нажимаю треугольник за клевету
а то так можно про любого пользователя написать что угодно
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

А вы знаете про супер заработки?
NewHyip.com - авторский блог про хайпы!
Отслеживаю статистику HYIP на Hyip-Zanoza.me
tigr на форуме  
Старый Сегодня, 23:19
#3
Топ Мастер
 
Имя: HyipHunter
Пол: Мужской
Регистрация: 04.01.2011
Сообщений: 13,590
Благодарностей: 9,408
КП: 0.363
Автор темы Re: Новые статусы для пейдпостеров
Цитата:
Сообщение от tigr Посмотреть сообщение
давай конкретные доказательства
доказательства есть по ссылке - http://mmgp.ru/showpost.php?p=5904066&postcount=452
вот и еще, пожалуйста - http://mmgp.ru/showthread.php?t=2244...77#post9635851
там все хорошо видно
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Здесь раздают деньги Lucky Seven | Реальный заработок на хайпах - HyipManager
Монитор HyipHunter.biz - лучшие инвестпроекты - рефбек до 3500%! $
Высокий рефвозврат из HYIP/MLM проектов - ТУТ $
allegroman на форуме  
Старый Сегодня, 23:22
#4
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 33,079
Благодарностей: 38,483
Записей в блоге: 11
КП: 0.093

награды Волшебный горшочек 
Re: Новые статусы для пейдпостеров
Продолжение, как я понимаю войны, которая не утихает в теме про рейтинг и новые статусы для ТC. Ну тут действительно, как можно судить, есть у человека вклад от админа или нет, на свои играет или на деньги админа. Потом, пейдпостерство, это вид рекламы, продвижение проекта, как и мониторы, которые так же являются пейдпостерами, публикуя выплаты с листинга админа.
__________________
Баннер 7$/неделя РЕКЛАМА Подпись 7$/месяц
Fairmonitor.com - ВАШИ РЕФБЕКИ РАБОТАЮТ НА ВАС!HYIPCLUB.CLUB - Максимальный РЕФБЭК на рынке ИНВЕСТИЦИЙ - до 5000%! • Инвестирую через HYIP монитор Maykenergy
Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 23:25
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 171
Благодарностей: 226
КП: 0.000
Re: Новые статусы для пейдпостеров
Цитата:
Сообщение от allegroman Посмотреть сообщение
вот доказательства
Почему же вы не цитируете последний пост данного персонажа (заблокированного, кстати) в той теме трехгодичной давности ?
Цитата:
Сообщение от AleksV Посмотреть сообщение
Это мой последний визит на форум и воспользовавшись случаем, я хочу просить прощения у tigr и VisokP за то, что обманом спровоцировал их.
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Мой скайп - HYIP-Killer2016
Рейтинг форумских шлаконосцев
HYIP-Killer2016 на форуме  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый Сегодня, 23:28
#6
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 11,404
Благодарностей: 11,712
КП: 0.189

награды Нострадамус 
Re: Новые статусы для пейдпостеров
Я готов получить этот статус - уважаемая Администрация выдайте мне его. Пусть все утихнут!
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Фонд защиты вкладов в действии Royal Fund | Независимый блог HyipManager
NEWHYIP - хайп новости, авторские обзоры, лучший RCB в сети
GLAVITON.com - ОТБОРНЫЕ проекты! ОБЪЕКТИВНЫЕ обзоры! ПАРТНЕРСКАЯ программа!
visokP на форуме  
Старый Сегодня, 23:32
#7
Топ Мастер
 
Имя: HyipHunter
Пол: Мужской
Регистрация: 04.01.2011
Сообщений: 13,590
Благодарностей: 9,408
КП: 0.363
Автор темы Re: Новые статусы для пейдпостеров
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
есть у человека вклад от админа или нет, на свои играет или на деньги админа
к сожалению, опытных пейдов поймать бывает непросто, но тут речь про -
Цитата:
Сообщение от allegroman Посмотреть сообщение
возможность выдачи дополнительного статуса, некоторым пользователям форума, которые уличены в пейдпостерстве
Цитата:
Сообщение от Smirnov Nikolay Посмотреть сообщение
как и мониторы которые так же являются пейдпостерами.
разные вещи:
- задача пейдпостера, оперируя крупными суммами, скрывая, что это деньги от админа, завлечь в проект, других вкладчков и буратин, используя свою репутацию, например, на форуме
- монитор не скрывает, что вклад делается админскими деньгами, и привлекает вкладчиков другими способами, в том числе, жирной рефкой
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

Здесь раздают деньги Lucky Seven | Реальный заработок на хайпах - HyipManager
Монитор HyipHunter.biz - лучшие инвестпроекты - рефбек до 3500%! $
Высокий рефвозврат из HYIP/MLM проектов - ТУТ $
allegroman на форуме  
Старый Сегодня, 23:33
#8
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 21,756
Благодарностей: 10,216
КП: 0.099

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Новые статусы для пейдпостеров
Цитата:
Сообщение от HYIP-Killer2016 Посмотреть сообщение
Почему же вы не цитируете последний пост данного персонажа (заблокированного, кстати) в той теме трехгодичной давности ?
Цитата:
Сообщение от AleksV
Это мой последний визит на форум и воспользовавшись случаем, я хочу просить прощения у tigr и VisokP за то, что обманом спровоцировал их.
чтобы расставить все точки над i расскажу как все было на самом деле
AleksV пиарил одну низкопроцентную лоховозку под админской страховкой
на одном из форумов была открыта тема где об этом отписывались пользователи
но на ммгп про страховку не было ни слова
все вклады были типа на свои
потом инфу про страховку выложили в теме на ммгп
AleksV обиделся на это и решил отомстить
так и появилась эта провокация
__________________
На правах рекламы: Краудфандинговая платформа СтартапУМ поможет приумножить!

А вы знаете про супер заработки?
NewHyip.com - авторский блог про хайпы!
Отслеживаю статистику HYIP на Hyip-Zanoza.me
tigr на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новые статусы для Топик Стартеров , кто принес быстроскам visokP Псевдоинвестиции: общий форум 26 Сегодня 23:33
Статусы, телефоны и собака Winfolk Дайджест блогосферы 0 20.08.2010 01:38

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ceeds
7 лайфхаков, которые помогут сесть за дело сегодня, а не завтра
От ceeds в разделе «Психология успеха»
Аватар hyipindo
Solidcapital - Solidcapital.net
От hyipindo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар myhyipsnet
Grand-inv - grand-inv.cc
От myhyipsnet в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар curious
MMCIS group - forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com
От curious в разделе «Черный список брокеров»
Аватар bizneser
Xiaomi Redmi 4 на Snapdragon 625 прошёл сертификацию в Китае
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар capitalistas
Свежие приколы
От capitalistas в разделе «Юмор»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube