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eSmart Systems для цифровой энергетики, умных городов привлекла NOK100 млн инвестиций

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eSmart Systems для цифровой энергетики, умных городов привлекла NOK100 млн инвестиций



Норвежская компания eSmart Systems из Хальдена является провайдером программной платформы данных для цифровой энергетики и умных городов привлекла NOK100 млн. инвестиций.

Инвестором стал Kongsberg Digital, который кроме инвестиций приобрел 34% акций eSmart Systems и стал партнером компании с участием в цифровом развитии и услугах в передовом аналитическом и машинном обучении для норвежских и международных клиентов в энергетическом секторе.




Кнут Йохансен является основателем и генеральным директором компании eSmart Systems. Компания на основе Microsoft Azure представляет масштабную программную платформу, которая анализирует и визуализирует большие объемы данных в режиме реального времени и служит для оптимизации работы и производительности приложений в цифровой энергетике и умных городов в Норвегии, Европе и США. В 2015 году компания имела оборот NOK40 млн.




eSmart Systems ориентирована на глобальные рынки. Транзактивная энергия является программой распределения сетки низкого напряжения, что дает возможность участвовать на рынке в распределении энергетических ресурсов (DER). eSmart предоставляет датчики в зданиях, жилых домах, социальных медиа и новостных лентах. Точные данные в режиме реального времени позволяют принимать правильные решения. Процесс обработки автоматизирован. Полная поддержка электроэнергии, газа, воды, солнца, ветра. Эффективный сбор данных со счетчиков и распределение энергетических ресурсов обеспечивается за счет управляемой дистанционной команды, такой как подключить/отключить, проверка, редактирование и оценка исключительных ситуаций для обеспечения оптимальных операций энергетической балансировки. Полный и автоматизированный сбор данных о критических ситуациях. Это технологическая платформа будущего.




Перевод специально для mmgp.ru


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горячие новости, инвестиции
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