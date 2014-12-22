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Что ждет рубль......

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Старый Сегодня, 21:23
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,248
Благодарностей: 352
КП: 0.055
Что ждет рубль......
Что ждет рубль......
Что ждет рубль в17.....
Рост цен на нефть, снижение инфляции и процентной ставки ЦБ РФ в этом году крайне положительно повлияли на российскую валюту. Рубль в этом году укрепился как к доллару, так и к евро (почти на 15% с начала года). «2017 год для валютных рынков будет по-прежнему напряженным и достаточно беспокойным. Однако, по всей видимости, основные беспокойства затронут евро и чуть в меньшей степени доллар США. А для российского рубля 2017 год обещает быть более благоприятным», – говорит замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева. По ее оценке, рубль в 2016 году может укрепиться к доллару и евро. «Рубль может колебаться в коридоре 60–65 рублей за доллар и 63–68 рублей за евро», – говорит Кокорева.
А вот для евро тяжелые времена могут продолжиться. В 2016-м по европейской валюте уже ударил Брексит, а также рост настроений евроскептиков и победа на выборах в некоторых странах «популистских» партий. В 2017 году снова могут произойти события, ставящие под сомнение хорошее будущее ЕС и еврозоны. В мае Франция выберет нового президента, а осенью в Германии состоятся выборы в бундестаг. И в случае победы евроскептиков во Франции евро определенно ждет падение. А если и в Германии Меркель не будет переизбрана канцлером, то евро может вообще обвалиться, а доллар может реально выйти на паритет с евро.
Что поможет российскому рублю в 2017 году? Во-первых, решение нефтяного картеля ОПЕК о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день и решения независимых производителей о снижении добычи еще на 600 млн баррелей в день. Это позволит удержать стоимость барреля выше 50 долларов или довести даже до 60 долларов.
Поддержку рублю также будет оказывать хорошая макроэкономическая статистика по России. Если динамика ВВП не ухудшится, а инфляция продолжит оставаться низкой – это будет способствовать укреплению рубля.
А вот обещание Центробанка России снизить ключевую ставку может немного ослабить рубль. Но вскоре снижение ставки до 8,5–9% сможет оказать поддержку реальному сектору экономики и рублю, считает Кокорева. И, конечно, суперпозитивным для российской валюты было бы ослабление санкций со стороны США.
«Однако сохранение санкций для финансового сектора также имеет свои плюсы, поскольку введенные против ряда российских корпораций и банков ограничительные меры вынуждают эти институты держать деньги в рублях в России вместо вывода их за рубеж по каким-то личным причинам. Соответственно, в 2017 году в России может продолжиться сокращение оттока капитала, что также положительно повлияет на рубль»


Источник RNS.
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МОЛ на форуме  
Старый Сегодня, 21:50
#2
Любитель
 
Имя: Кирилл
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.09.2016
Сообщений: 3,718
Благодарностей: 234
КП: 0.064
Re: Что ждет рубль......
Цитата:
Сообщение от МОЛ Посмотреть сообщение
«Рубль может колебаться в коридоре 60–65 рублей за доллар и 63–68 рублей за евро», – говорит Кокорева.
В принципе, вполне логично. Однако, если политика будет гораздо более эффективной, чем в 2016 году, то рубль может даже может опуститься на несколько значений, я думаю.
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Kirill Tereshchenko на форуме  
Старый Сегодня, 21:54
#3
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 560
Благодарностей: 22
КП: 0.036
Re: Что ждет рубль......
Короче , получается что хоть снизится ключевая ставка, хоть не снизится, а рубль все равно должен только укрепиться. Хорошо бы, если бы так и было на самом деле.
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zlata777 на форуме  
Старый Сегодня, 22:04
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,248
Благодарностей: 352
КП: 0.055
Автор темы Re: Что ждет рубль......
Цитата:
Сообщение от zlata777 Посмотреть сообщение
Короче , получается что хоть снизится ключевая ставка, хоть не снизится, а рубль все равно должен только укрепиться. Хорошо бы, если бы так и было на самом деле.
На самом деле дорогой рубль для экономики не выгоден уже сейчас говорят что он дорогой и что его нужно ослаблять, да и кэритрэйд скоро закончится тогда он подешевеет не слабо...........
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МОЛ на форуме  
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