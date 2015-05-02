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Стартап для троих.Каршеринг BelkaCar привлек 2.1 млн евро инвестиций

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Старый Сегодня, 20:45
#1
Специалист
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 2,937
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Стартап для троих.Каршеринг BelkaCar привлек 2.1 млн евро инвестиций
Крупнейший Московский каршеринг-сервис BelkaCar получил 2,1 млн евро от инвестфонда швейцарии Bryanston.


В Москве были запущены темно-синие с оранжевой фирменной наклейкой Kia Rio и благодаря привлеченным инвестициям BelkaCarу удалось к концу года увеличить их до количества 350 единиц .В отличии от конкурентов данный сервис вышел за очень короткое время на очень успешные показатели и сумели расширить зону парковок от Центра до московской кольцевой.В среднем аренда обходится раза в два дешевле ,чем услуга такси.Мойка и бензин -на ответственности самого сервиса.Нет залога на авто ,застрахованы по КАСКО и никаких платных парковок .Средние расходы на ремонт и содержание одной единицы в месяц составляет 35тысяч рублей.

Бизнес основан тремя подругами ,это Екатерина Макарова, Лориана Сардар и Елена Мурадова. Успех своего дела ,как они считают ,кроется в их совместной работе и отсутствию разногласий.

Из-за отсутствия опыта в каршеринге ,предпринимательницы решили пригласить Джулиана Эспириту, основателя каршеринга ZipCar в Америке.Знаниями он поделился с ними на сумму 60 000$.Такой большой суммы на тот момент у подруг не было и им приходилось брать в долги у родных и кредиты в банках .

В департаменте Москвы подруг встретили с удивлением и неприветливо,хотя они посещали чиновников вместе с Эспирито. С трудом удалось выбить разрешение на бесплатные парковки.Почти год разрабатывалась в департаменте полоса каршеринга,но пролоббировать полностью пока не удалось.

Бизнес ,было решено,вести не зависимо от кого-либо и не отдали его на аутсорс.Был назначен молодой техдиректор и команда специалистов из 6 человек ,приехавшие из других городов.Так как ,по словам Макаровой,москвичи ,зачастую малоопытные и неактивные, запрашивают огромные зарплаты.

Еще проект не был запущен , а пришлось потратить уже приличную сумму в 260 000$ .Основателем "Вымпелкома" проект был кредитован на сумму 250 000 евро.

На таком низком старте почти удалось официально запуститься летом 2016 года,но к тому моменту уже существовали 4 фирмы по каршерингу.Вскоре посчастливилось уже подписать договор с первым инвестором Bryanston и в конце осени в компанию было инвестирована сумма в 2,1 млн евро.


Емкость московского каршеринга расчитывается на 10тысяч автомобилей .Молодая компания имеет планы на расширение бизнеса в другие регионы страны .




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Последний раз редактировалось Еvgeniwolf; Сегодня в 20:56.
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