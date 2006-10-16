Положительный рейтинг топикстартеров - обсуждение.

Три месяца назад на форуме появилась тема о рейтинге топикстартеров.
Она получилась очень популярной и по обсуждению и по претензиям и по выданным нарушениям. Но и у такой популярной темы есть недостаток - там обсуждается только отрицательный рейтинг!
Поэтому появилось предложение создать тему с положительным рейтингом
. За основу предлагается взять тему Статусы: Silver, Gold, Diamond
. То есть, чем больше у ТСа тем со статусами - тем выше его положительный рейтинг!
Предложение есть, предлагаю обсудить...