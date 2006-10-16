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Положительный рейтинг топикстартеров - обсуждение.

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Старый Сегодня, 20:30
#1
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Имя: Игорь
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Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 17,760
Благодарностей: 4,292

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Положительный рейтинг топикстартеров - обсуждение.
Три месяца назад на форуме появилась тема о рейтинге топикстартеров. Она получилась очень популярной и по обсуждению и по претензиям и по выданным нарушениям. Но и у такой популярной темы есть недостаток - там обсуждается только отрицательный рейтинг!

Поэтому появилось предложение создать тему с положительным рейтингом. За основу предлагается взять тему Статусы: Silver, Gold, Diamond. То есть, чем больше у ТСа тем со статусами - тем выше его положительный рейтинг!

Предложение есть, предлагаю обсудить...
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