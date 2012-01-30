Снова Россия: откуда украинцы получают деньги

Соединенные Штаты - на втором месте.
Денежные переводы из России по-прежнему занимают первое место среди частных переводов средств в Украину. Такие данные сообщила пресс-служба НБУ по итогам третьего квартала 2016. Помимо переводов из России, деньги в Украину поступали из США и Германии.
Всего за третий квартал года в страну было переведено $1,438 млрд. Это на $127 млн (9,7%) больше, чем за тот же период в прошлом году. И на $69 млн (5%) больше, чем во втором квартале 2016.
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В октябре НБУ запретил российским системам денежных переводов работать в Украине. В России предложили ответные санкции – запрет денежных переводов в Украину.
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