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Снова Россия: откуда украинцы получают деньги

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Старый Сегодня, 20:27
#1
Специалист
 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 1,058
Благодарностей: 122
КП: 0.095
Снова Россия: откуда украинцы получают деньги
Соединенные Штаты - на втором месте.

Денежные переводы из России по-прежнему занимают первое место среди частных переводов средств в Украину. Такие данные сообщила пресс-служба НБУ по итогам третьего квартала 2016. Помимо переводов из России, деньги в Украину поступали из США и Германии.

Всего за третий квартал года в страну было переведено $1,438 млрд. Это на $127 млн (9,7%) больше, чем за тот же период в прошлом году. И на $69 млн (5%) больше, чем во втором квартале 2016.

Также, как известно:

В октябре НБУ запретил российским системам денежных переводов работать в Украине. В России предложили ответные санкции – запрет денежных переводов в Украину.

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Игорь Наумов на форуме  
Старый Сегодня, 20:32
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 4,265
Благодарностей: 1,162
КП: 0.359
Re: Снова Россия: откуда украинцы получают деньги
Цитата:
Сообщение от Игорь Наумов Посмотреть сообщение
В октябре НБУ запретил российским системам денежных переводов работать в Украине. В России предложили ответные санкции – запрет денежных переводов в Украину.
Не совсем конечно это правильно, деньги можно перевести, ну это не так будет выгодно. Надеюсь Украинское руководство одумается, а то добытчикам не смогут переводить деньги домой, что бы кормить свои семьи.
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