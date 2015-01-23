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S7 Airlines и Alfa Bank делают первые пробы Блокчейн через b2b-платежи

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Старый Сегодня, 20:10
#1
Форекс-блогер
 
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S7 Airlines и Alfa Bank делают первые пробы Блокчейн через b2b-платежи
S7 Airlines и Alfa Bank делают первые пробы Блокчейн через b2b-платежи.






Blockchain - технология, берущая свое начало от известной цифровой валюты Bitcoin, более активно интегрируется в децентрализованном хранении данных и характеризуется безопасным взаимодействием между деловыми партнерами.

Невозможность кражи, изменения или удаления зарегистрированных данных делает платформы на базе Блокчейн наиболее безопасным бинзес-решением.

Ранее в этом году Банк России ввел Masterchain - прототип Блокчейн на основе Эфириума, созданный исключительно для интересов субъектов финансового рынка.

Alfa Bank наряду со Сбербанком, Qiwi, Банком Тинькфф и Открытие, был одним из авторов данной недавно разработанной и проверенной платформы.

В последнее время Альфа-Банк совместно с S7 Airlines проверили работоспособность платежных операций с использованием смарт-контрактов, внедренных технологией Блокчейн.

Альфа Банк предоставил участникам сделки собственную электронную систему Alfa-Business Online.




Переведено специально для MMGP.ru
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