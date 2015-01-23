S7 Airlines и Alfa Bank делают первые пробы Блокчейн через b2b-платежи.
Blockchain
- технология, берущая свое начало от известной цифровой валюты Bitcoin, более активно интегрируется в децентрализованном хранении данных и характеризуется безопасным взаимодействием между деловыми партнерами.
Невозможность кражи, изменения или удаления
зарегистрированных данных делает платформы на базе Блокчейн наиболее безопасным бинзес-решением.
Ранее в этом году Банк России ввел Masterchain
- прототип Блокчейн на основе Эфириума, созданный исключительно для интересов субъектов финансового рынка.
Alfa Bank
наряду со Сбербанком, Qiwi, Банком Тинькфф и Открытие
, был одним из авторов данной недавно разработанной и проверенной платформы.
В последнее время Альфа-Банк совместно с S7 Airlines
проверили работоспособность платежных операций с использованием смарт-контрактов, внедренных технологией Блокчейн.
Альфа Банк
предоставил участникам сделки собственную электронную систему Alfa-Business Online.
Переведено специально для MMGP.ru