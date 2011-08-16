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ШЛАК - что это? Давайте разберемся
Шлак, шлачина, шлачек - эти слова есть практически в каждой теме разделов псевдоинвестиций, но четкого определения понятия ШЛАК, не было, нет, да и наверное никогда не будет, в силу того что каждый сам для себя решает, что шлак, а что приемлемо для инвестиций. Кому то для игры достаточно хорошего хостинга, кто то никогда не депнет, если в адресной строке отсутствует грин бар, кто то ведет статистику по кошелькам, некоторые обращают внимание на скрипты ( например скрипт adminstation до сих пор не прижился на форуме и автоматом асссоциируется с шлаками из всем известной соц. сети), кто то возможно вообще не приветствует коммерческие скрипты и инвестирует исключительно в программы с самописными скриптами, кто то обращает внимание на дизайн, ну и так далее.
Предлагаю завсегдатаям хайп разделов, поделиться мыслями по этому вопросу:
Что для вас является шлаком, по каким критериям оцениваете инвест. программы?