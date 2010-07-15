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Почему так мало проектов на площадке?

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Старый Сегодня, 20:01
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.09.2010
Сообщений: 556
Благодарностей: 80
КП: 0.203
Почему так мало проектов на площадке?
В общем StartupUM уже продолжительное время работает а проектов одобренных всего 2, неужели развитие прекратилось?
__________________
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