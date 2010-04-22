Китай ужесточает меры контроля за валютными операциями

Китай в течении всего 2016 г пытался обуздать отток капитала, но все эти попытки были безуспешными, но правительство придумало новый план. Будут введены новые ограничения при покупки иностранной валюты. При этом, правительство намерено уменьшить количество денег, вливаемых в китайскую экономику.
Преобразование юаней в иностранную валюту станет более трудным для всех лиц, проживающих в Китае. Дополнительная информация личностного характера должна быть предоставлена при запросе на покупку иностранной валюты . Кроме того, потребители должны будут объяснять причины, для чего им нужна инвалюта. Это довольно инвазивная мера , введенная правительством Китая в войне против бегства капитала из страны.
Китайцы могут конвертировать только US $ 50000 в юанях на иностранную валюту в год. Эта сумма не будет подвергаться изменениям в обозримом будущем. Но всех , кто хочет конвертировать юани в иностранную валюту, будут тщательно изучать. На самом деле, правительство будет требовать веские причины, которые заставляют население обменивать свои средства.
Очевидно китайское правительство хочет выяснить , почему люди выводят деньги из страны. И является ли более жесткий контроль над деньгами населения правильным решением, еще предстоит выяснить.
В настоящее время, PBOC утверждает, что эти меры созданы для борьбы с отмыванием денег и незаконными операциями. Случайные проверки по переводам валютных курсов будут увеличены, и санкции будут более жесткими. Кроме того, банки должны проверить подлинность этой информации, когда это необходимо.
Также финансовые учреждения должны будут сообщать о международных поставках превышающих 200,00 юаней. Кто собирается совершить обмен иностранной валюты на $ 28800 или больше, будут тщательно изучаться правительством. Это еще одна инвазивная мера, которая может иметь негативные последствия для китайской экономики в долгосрочной перспективе.
Причины увеличения оттока капитала , не трудно найти. Китайская экономика находится на спаде, и экономический рост был намного медленнее , чем ожидалось. Кроме того, юань продолжает обесцениваться по отношению к другим основным валютам, а повышение процентной ставки Федеральной резервной системой только усилило этот ажиотаж.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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