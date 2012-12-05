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Чиновникам России повысили пенсионный возраст

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Старый Сегодня, 19:29
#1
Любитель
 
Имя: Юлия
Пол: Женский
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 667
Благодарностей: 79
КП: 0.267
Чиновникам России повысили пенсионный возраст
Начиная с 1 января 2017 года, государственная служба стала не такой привлекательной, как была ранее. Все из-за вступления нового закона, увеличивающего пенсионный возраст для этой категории служащих, а так же из-за ужесточения правил для получения специальной пенсии.




Законом предусмотрен постепенный рост пенсионного возраста – по полгода в год, для мужчин и женщин, находящихся на государственной службе. Итогом должен быть уровень в 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. По плану, этот уровень будет достигнут в 2026 и в 2032 году.

Следующее ужесточение касается увеличения стажа для начисления «особой» пенсии. Стаж будет постепенно, ежегодно расти, добавляя по полгода, пока не достигнет уровня 20 лет стажа на госслужбе. До вступления в силу закона необходим был стаж 15 лет. Граница в 20 лет будет окончательно достигнута в 2026 году.

Не изменилась норма закона, по которой претендовать на получение пенсии государственного служащего может работник, ушедший на заслуженный отдых с государственного ведомства. Независимо от общего трудового стажа, если последние годы человек работал на коммерческом предприятии, «особой» пенсии ему не видать.

Насколько же привлекательна пенсия госслужащего? Минимальная пенсия составляет всего 45% от официального оклада. Все надбавки и премиальные выплаты в расчет не берутся. Максимально возможная пенсия – 75% от оклада госслужащего. А вот высокими окладами федеральные госслужащие похвастаться не могут. Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства Труда России, самая высокая оплата труда у замминистра и составляет она всего 9 500 рублей в месяц, а саму низкую заработную плату получают специалисты первого разряда – 3 700 рублей ежемесячно.

Когда государственный служащий провожается на пенсию, ему считают пенсию госслужащего и обычную страховую пенсию. После сравнения определяют сумму надбавки – разница между обычной пенсией и специальной. В среднем, сумма надбавки составляет 1 800 рублей.

Последнее нововведение закона относится к депутатам и сенаторам. Ранее, для начисления прибавки к страховой пенсии необходимо было работать парламентарием минимум 1 год. Сейчас же – 5 лет. При этом пенсия будет составлять 55% от получаемого оклада. Максимальная сумма – 75%, будет начислена только после отработки 10 лет в парламенте.

Изменения не коснулись тех, кто уже успел оформить пенсию.


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Mulia на форуме  
Старый Сегодня, 19:40
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,491
Благодарностей: 273
КП: 0.114
Re: Чиновникам России повысили пенсионный возраст
Цитата:
Сообщение от Mulia Посмотреть сообщение
Все из-за вступления нового закона, увеличивающего пенсионный возраст для этой категории служащих, а так же из-за ужесточения правил для получения специальной пенсии.
Теперь сокращение бюджета всех касается. Наверное этого никто не ждал, но все-таки и до служащих дошли. Много в последнее время говорят и о дальнейшем сокращении.
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Mracobec вне форума  
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Старый Сегодня, 19:46
#3
Любитель
 
Имя: Юлия
Пол: Женский
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 667
Благодарностей: 79
КП: 0.267
Автор темы Re: Чиновникам России повысили пенсионный возраст
Цитата:
Сообщение от Mracobec Посмотреть сообщение
Теперь сокращение бюджета всех касается. Наверное этого никто не ждал, но все-таки и до служащих дошли. Много в последнее время говорят и о дальнейшем сокращении.
Про сокращение пока ничего не слышала, но могу предположить, что некоторые работники сами уйдут, поняв, что им придется дольше работать для получения заветной пенсии, которая, кстати, окажется и не такой уж высокой, как хотелось.
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Mulia на форуме  
Старый Сегодня, 19:56
#4
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.11.2016
Сообщений: 800
Благодарностей: 59
КП: 0.086
Re: Чиновникам России повысили пенсионный возраст
Никто сам с госслужбы не уйдет, слишком уж часто доходные позиции. И уже тем более, до пенсии они точно доработают. Мой муж сказал, что он точно будет дорабатывать, и таких большинство.
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Арлекино на форуме  
Старый Сегодня, 20:12
#5
Любитель
 
Имя: Юлия
Пол: Женский
Регистрация: 01.12.2016
Сообщений: 667
Благодарностей: 79
КП: 0.267
Автор темы Re: Чиновникам России повысили пенсионный возраст
Цитата:
Сообщение от Арлекино Посмотреть сообщение
Никто сам с госслужбы не уйдет, слишком уж часто доходные позиции. И уже тем более, до пенсии они точно доработают. Мой муж сказал, что он точно будет дорабатывать, и таких большинство.
Честно говоря, я думала, что пенсии государственных служащих выше. А тут получается, что они не столь и высоки. Но, как вы написали, доходные позиции, наверное оказываются настолько доходными, что низкая пенсия никого не пугает.
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Mulia на форуме  
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