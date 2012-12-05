Mulia Любитель

Имя: Юлия Пол: Женский Регистрация: 01.12.2016 Сообщений: 667 Благодарностей: 79 КП: 0.267

Чиновникам России повысили пенсионный возраст Начиная с 1 января 2017 года, государственная служба стала не такой привлекательной, как была ранее. Все из-за вступления нового закона, увеличивающего пенсионный возраст для этой категории служащих, а так же из-за ужесточения правил для получения специальной пенсии.









Законом предусмотрен постепенный рост пенсионного возраста – по полгода в год, для мужчин и женщин, находящихся на государственной службе. Итогом должен быть уровень в 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. По плану, этот уровень будет достигнут в 2026 и в 2032 году.



Следующее ужесточение касается увеличения стажа для начисления «особой» пенсии. Стаж будет постепенно, ежегодно расти, добавляя по полгода, пока не достигнет уровня 20 лет стажа на госслужбе. До вступления в силу закона необходим был стаж 15 лет. Граница в 20 лет будет окончательно достигнута в 2026 году.



Не изменилась норма закона, по которой претендовать на получение пенсии государственного служащего может работник, ушедший на заслуженный отдых с государственного ведомства. Независимо от общего трудового стажа, если последние годы человек работал на коммерческом предприятии, «особой» пенсии ему не видать.



Насколько же привлекательна пенсия госслужащего? Минимальная пенсия составляет всего 45% от официального оклада. Все надбавки и премиальные выплаты в расчет не берутся. Максимально возможная пенсия – 75% от оклада госслужащего. А вот высокими окладами федеральные госслужащие похвастаться не могут. Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства Труда России, самая высокая оплата труда у замминистра и составляет она всего 9 500 рублей в месяц, а саму низкую заработную плату получают специалисты первого разряда – 3 700 рублей ежемесячно.



Когда государственный служащий провожается на пенсию, ему считают пенсию госслужащего и обычную страховую пенсию. После сравнения определяют сумму надбавки – разница между обычной пенсией и специальной. В среднем, сумма надбавки составляет 1 800 рублей.



Последнее нововведение закона относится к депутатам и сенаторам. Ранее, для начисления прибавки к страховой пенсии необходимо было работать парламентарием минимум 1 год. Сейчас же – 5 лет. При этом пенсия будет составлять 55% от получаемого оклада. Максимальная сумма – 75%, будет начислена только после отработки 10 лет в парламенте.



Изменения не коснулись тех, кто уже успел оформить пенсию.





Cпециально для mmgp.ru Законом предусмотрен постепенный рост пенсионного возраста – по полгода в год, для мужчин и женщин, находящихся на государственной службе. Итогом должен быть уровень в 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. По плану, этот уровень будет достигнут в 2026 и в 2032 году.Следующее ужесточение касается увеличения стажа для начисления «особой» пенсии. Стаж будет постепенно, ежегодно расти, добавляя по полгода, пока не достигнет уровня 20 лет стажа на госслужбе. До вступления в силу закона необходим был стаж 15 лет. Граница в 20 лет будет окончательно достигнута в 2026 году.Не изменилась норма закона, по которой претендовать на получение пенсии государственного служащего может работник, ушедший на заслуженный отдых с государственного ведомства. Независимо от общего трудового стажа, если последние годы человек работал на коммерческом предприятии, «особой» пенсии ему не видать.Насколько же привлекательна пенсия госслужащего? Минимальная пенсия составляет всего 45% от официального оклада. Все надбавки и премиальные выплаты в расчет не берутся. Максимально возможная пенсия – 75% от оклада госслужащего. А вот высокими окладами федеральные госслужащие похвастаться не могут. Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства Труда России, самая высокая оплата труда у замминистра и составляет она всего 9 500 рублей в месяц, а саму низкую заработную плату получают специалисты первого разряда – 3 700 рублей ежемесячно.Когда государственный служащий провожается на пенсию, ему считают пенсию госслужащего и обычную страховую пенсию. После сравнения определяют сумму надбавки – разница между обычной пенсией и специальной. В среднем, сумма надбавки составляет 1 800 рублей.Последнее нововведение закона относится к депутатам и сенаторам. Ранее, для начисления прибавки к страховой пенсии необходимо было работать парламентарием минимум 1 год. Сейчас же – 5 лет. При этом пенсия будет составлять 55% от получаемого оклада. Максимальная сумма – 75%, будет начислена только после отработки 10 лет в парламенте.Изменения не коснулись тех, кто уже успел оформить пенсию.Cпециально для mmgp.ru

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