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«Денег взять уже неоткуда» Что будет с ценами в 2017 году

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Старый Сегодня, 18:57
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 3,240
Благодарностей: 351
КП: 0.055
«Денег взять уже неоткуда» Что будет с ценами в 2017 году
«Денег взять уже неоткуда»
Что будет с ценами в 2017 году
2017 год не обещает быть спокойным, считает предприниматель Дмитрий Потапенко. В своем видеоблоге на «Ленте.ру» он напомнил о том, как быстро тратится Резервный фонд, как много банков закрывается в России и как много денег в них пропадает. Бизнесмен также прогнозирует, что в новом году цены вырастут на 15 процентов, а рубль ослабнет.


Источник RNS.
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МОЛ на форуме  
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Старый Сегодня, 18:59
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.01.2016
Сообщений: 116
Благодарностей: 11
КП: 0.067
Re: «Денег взять уже неоткуда» Что будет с ценами в 2017 году
зачем спам постить, чтоб посты набить? всем пофигу на мнение какого то предпринимателя, коих каждый десятый
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Старый Сегодня, 19:02
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 4,254
Благодарностей: 1,160
КП: 0.359
Re: «Денег взять уже неоткуда» Что будет с ценами в 2017 году
Цитата:
Сообщение от МОЛ Посмотреть сообщение
Бизнесмен также прогнозирует, что в новом году цены вырастут на 15 процентов, а рубль ослабнет.
Ванга наоборот сказала, что рубль окрепнет, ну мне лучше чтоб он еще больше упал, так в хайпы играть выгоднее. Раньше не была же резервного фонда как-то жили, и сейчас что-то придумают
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