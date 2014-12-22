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Сегодня, 19:03
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Сегодня, 18:57
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#1
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«Денег взять уже неоткуда» Что будет с ценами в 2017 году
«Денег взять уже неоткуда»
Что будет с ценами в 2017 году
2017 год не обещает быть спокойным, считает предприниматель Дмитрий Потапенко. В своем видеоблоге на «Ленте.ру» он напомнил о том, как быстро тратится Резервный фонд, как много банков закрывается в России и как много денег в них пропадает. Бизнесмен также прогнозирует, что в новом году цены вырастут на 15 процентов, а рубль ослабнет.
Источник RNS.
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Сегодня, 18:59
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#2
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Re: «Денег взять уже неоткуда» Что будет с ценами в 2017 году
зачем спам постить, чтоб посты набить? всем пофигу на мнение какого то предпринимателя, коих каждый десятый
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Сегодня, 19:02
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#3
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Профессионал
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Re: «Денег взять уже неоткуда» Что будет с ценами в 2017 году
Цитата:
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Сообщение от МОЛ
Бизнесмен также прогнозирует, что в новом году цены вырастут на 15 процентов, а рубль ослабнет.
Ванга наоборот сказала, что рубль окрепнет, ну мне лучше чтоб он еще больше упал, так в хайпы играть выгоднее. Раньше не была же резервного фонда как-то жили, и сейчас что-то придумают
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