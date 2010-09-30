OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,631 Благодарностей: 511 КП: 0.081

Почему инвестировать в холодное оружие перспективно?





Одно из направлений куда можно инвестировать с выгодой являются вложения в холодное оружие. Цена коллекционного холодного оружия через годы только растёт.



Здесь можно вспомнить, например, перепродажи сабли Бао-Тенг, которая досталась современникам еще с эпохи китайского императора Цяньлуня, правившего в 18 веке, так вот 10 лет назад эта сабля была продана с аукциона за 5,93 млн долл. США, а спустя всего 2 года уже новый владелец сабли выставил её на новую продажу и смог дополнительно заработать почти 2 млн долл. США сверху от прежней цены покупки. Как говорится - прибыль налицо.



Холодное оружие имеющее так называемый провенанс (происхождение), конечно, в цене только растёт и также цена оружия растёт, если оно относится к какой-то исторической эпохе. Стоить также отметить, что даже копии и реплики оружия, которые каким-либо образом связаны с историческими событиями в прошлом порою стоят огромных денег. Например, российская компания "Грифон" из г. Златоуст, который издавна известен своими мастерами оружейного дела, одно время представляла на выставках "Клинки России" меч под названием "1-я мировая война". Меч украшен небольшими, но очень тонко выполненными художественными гравировками, на нем имеется портрет царя Николая Второго, ручка меча выполнена из драгоценных пород древесины, ножны украшены полудрагоценными камнями такими как топаз, фианит и гранат и есть также и драгоценные камни. Поэтому текущая стоимость меча сейчас приближается к 1,5 млн. руб.



Если найдутся желающие инвестировать свои средства в холодное оружие, то здесь нужно учитывать 3 момента.



Первое - это первоначальная сумма ваших активов для покупки образцов коллекционного холодного оружия должна составлять не менее 6 тыс. долл.США. Такое коллекционирование является долгосрочным вложением, поэтому первая прибыль у вас появится только лет через 7 не меньше. Поэтому здесь важно терпение.



Второе - это вам без сомнения придется пользоваться услугами специалистов по коллекционному оружию. Они, чтобы отличить оригинал от подделки обычно выставляют свою комиссию в размере от 1 до 2% от стоимости представленного экземпляра, при этом оригинал должен оцениваться не менее чем в 10 тыс. долл. США. Тут правда, есть запасной вариант как можно обойтись без такого специалиста по оценке, то это можно просто купить холодное коллекционное оружие на специализированной выставке. Обычно на такой выставке все гарантирующие документы прилагаются у купленному экземпляру, то есть работа по оценке проводится заранее.



Третье - это внимательно изучите российский закон "Об оружии". В нём довольно тщательно всё прописано, какое оружие считать коллекционным, прописаны правила его ввоза и вывоза, указаны условия для получения лицензии на холодное оружие и прописаны условия по его хранению дома.



И еще: - коллекционирование холодного оружия - это страсть. Если её нет, то не стоит заниматься этим делом, ведь ему надо посвящать массу времени и только вкупе с этим ваша страсть может и стать реально именно стальным вложением.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/586a668240032 Одно из направлений куда можно инвестировать с выгодой являются вложения в холодное оружие. Цена коллекционного холодного оружия через годы только растёт.Здесь можно вспомнить, например, перепродажи сабли Бао-Тенг, которая досталась современникам еще с эпохи китайского императора Цяньлуня, правившего в 18 веке, так вот 10 лет назад эта сабля была продана с аукциона за 5,93 млн долл. США, а спустя всего 2 года уже новый владелец сабли выставил её на новую продажу и смог дополнительно заработать почти 2 млн долл. США сверху от прежней цены покупки. Как говорится - прибыль налицо.Холодное оружие имеющее так называемый провенанс (происхождение), конечно, в цене только растёт и также цена оружия растёт, если оно относится к какой-то исторической эпохе. Стоить также отметить, что даже копии и реплики оружия, которые каким-либо образом связаны с историческими событиями в прошлом порою стоят огромных денег. Например, российская компания "Грифон" из г. Златоуст, который издавна известен своими мастерами оружейного дела, одно время представляла на выставках "Клинки России" меч под названием "1-я мировая война". Меч украшен небольшими, но очень тонко выполненными художественными гравировками, на нем имеется портрет царя Николая Второго, ручка меча выполнена из драгоценных пород древесины, ножны украшены полудрагоценными камнями такими как топаз, фианит и гранат и есть также и драгоценные камни. Поэтому текущая стоимость меча сейчас приближается к 1,5 млн. руб.Если найдутся желающие инвестировать свои средства в холодное оружие, то здесь нужно учитывать 3 момента.Первое - это первоначальная сумма ваших активов для покупки образцов коллекционного холодного оружия должна составлять не менее 6 тыс. долл.США. Такое коллекционирование является долгосрочным вложением, поэтому первая прибыль у вас появится только лет через 7 не меньше. Поэтому здесь важно терпение.Второе - это вам без сомнения придется пользоваться услугами специалистов по коллекционному оружию. Они, чтобы отличить оригинал от подделки обычно выставляют свою комиссию в размере от 1 до 2% от стоимости представленного экземпляра, при этом оригинал должен оцениваться не менее чем в 10 тыс. долл. США. Тут правда, есть запасной вариант как можно обойтись без такого специалиста по оценке, то это можно просто купить холодное коллекционное оружие на специализированной выставке. Обычно на такой выставке все гарантирующие документы прилагаются у купленному экземпляру, то есть работа по оценке проводится заранее.Третье - это внимательно изучите российский закон "Об оружии". В нём довольно тщательно всё прописано, какое оружие считать коллекционным, прописаны правила его ввоза и вывоза, указаны условия для получения лицензии на холодное оружие и прописаны условия по его хранению дома.И еще: - коллекционирование холодного оружия - это страсть. Если её нет, то не стоит заниматься этим делом, ведь ему надо посвящать массу времени и только вкупе с этим ваша страсть может и стать реально именно стальным вложением.Специально для mmgp.ru

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