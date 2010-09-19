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Стартап BiondVax привлек $2,8 млн для своей универсальной вакцины против гриппа

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Стартап BiondVax привлек $2,8 млн для своей универсальной вакцины против гриппа


Стартап BiondVax занимается разработкой универсальной вакцины против гриппа.

BiondVax Pharmaceuticals сегодня объявила о том, что Angels High Tech Investments Ltd. приняла решение инвестировать 10,9 млн. шекелей (около $2,83 млн.) в их компанию в обмен на 33,8 млн. акций BiondVax по рыночному курсу на момент закрытия Тель-Авивской фондовой биржи 29 декабря 2016 года. После окончательного завершения данной сделки Angels Investments будет владеть 19,99% от всех когда-либо выпущенных и находящихся в обращении акций BiondVax.

Angels High Tech Investments является компанией, которая полностью принадлежит Мариусу Нахту (Marius Nacht) – соучредителю и председателю компании Check Point Software Technologies Ltd. Angels High Tech Investments активно инвестирует в сферу здравоохранения и науки о жизни, при этом ее управляет венчурный фонд Amoon Partners, который возглавляют доктор Яир Шиндель (Yair Schindel) и Мариус Нахт.



Основатель, президент и генеральный директор компании BiondVax Рон Бабекофф (Ron Babecoff) заявил: "Это финансирование является большим вотумом доверия стартапу BiondVax и его инновационному продукту – универсальной вакцине против гриппа. Теперь мы имеем больше возможностей, чтобы быстрее завершить все наши планы в области разработки и дальнейшей коммерциализации нашей вакцины в глобальном масштабе. Данное стратегическое партнерство вместе с полученными положительными клиническими результатами и продолжающимися совместными клиническими испытаниями в Европе и в США, позволят нам уверенно перейти на следующий уровень развития, как и было ранее запланировано".


Яир Шиндель отметил следующее: "Мы видим огромный потенциал в созданной компанией BiondVax универсальной вакцине против гриппа. Поэтому надеемся, что текущие инвестиции станут началом нашего плодотворного сотрудничества с BiondVax, и сейчас мы с нетерпением ожидаем, чтобы внести свой собственный вклад в глобальный процесс сокращения количества заболевших людей и смертельных случаев, вызванных различными видами вирусов гриппа".

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.globes.co.il/en/article-m...cht-1001169848

https://text.ru/antiplagiat/586a64c96de5d
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