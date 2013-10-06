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PayPal на фейковые данные и прием звонка

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Старый Сегодня, 18:19
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.12.2016
Сообщений: 10
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PayPal на фейковые данные и прием звонка
Года 4 назад завел русский Пейпал на фейовые данные (имя, адрес, телефон - все вымышленное, но довольно правдоподобное). Все это время без напрягов пользовался (суммы были не особо большие и как правило я принимал за мелкие услуги и платил за что-то, что было нужно мне, ну там за хостинг, пару раз выводил в BTC через менял).
Изначально верифицировал какой-то виртуальной картой (уже не помню), потом пару раз, когда подходил срок, привязывал виртуалки Русского Стандарта (с них баланс не пополнял, просто прицеплял).
Но недавно палка при оплате потребовала принять звонок на указанный городской номер телефона (естественно фейковый), типа проверка безопасности. В связи с этим вопрос - можно ли указать другой номер (мобильный, например) и тут же принять на него звонок? Че-то сомнительно, что Пейпал так легко обмануть, поэтому и спрашиваю.
Если нет, то балансу можно сказать до свидания, как и счету?

P.S. Я не спрашиваю, умно ли было регистрировать PayPal на фейковые данные и пользоваться ею - что сделано, то сделано.

Спасибо.

P.P.S И вопрос в догонку - что это за звонок? Это автодозвон, который продиктует код или какая-то проверка, где надо долго и нудно общаться с оператором?
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Последний раз редактировалось wondering; Сегодня в 18:22.
wondering вне форума  
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