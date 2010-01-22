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Oriflame объявила о повышении цен в России из-за обвала рубля.

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Oriflame объявила о повышении цен в России из-за обвала рубля.


Шведский продавец косметики Oriflame, который получает около 30% доходов в России, объявил о планах существенно повысить цены на российском рынке. Компания пояснила, что обвал российской валюты существенно отразился на ее бизнесе.

Oriflame оценила отрицательный вклад девальвации рубля(при курсе 90 рублей за евро) в динамику выручки в 12% в 2014 году и в 14% в четвертом квартале.

Стратегия шведской компании предполагает последовательное повышение цен на продукцию на уровне инфляции или выше. В последние пару лет повышение цен в странах СНГ в среднем составляло менее 10% в год. Однако из-за недавнего резкого снижения стоимости рубля и ускорения инфляции в Oriflame существенно ускорит темпы роста цен на российском рынке в следующем году, отмечается в сообщении компании.

"Мы продолжим придерживаться нашей стратегии и будем последовательно повышать цены до уровней, необходимых для здорового развития бизнеса", - заявил CEO Oriflame Магнус Брэннстром. Он отметил, что в четвертом квартале позитивная динамика продаж на российском рынке сохраняется, несмотря на макроэкономические вызовы в стране.

В третьем квартале выручка Oriflame в России в рублях выросла на 1% по сравнению с прошлогодним показателем. Динамику продажи на российском рынке в евро компания не раскрыла. Выручка Oriflame в странах СНГ в прошлом квартале сократилась на 5% в локальных валютах и на 16% в евро (до 112,7 млн).

Общая выручка компании в третьем квартале упала на 7%, до 274,5 млн евро, а без учета курсовых разниц выросла на 1%.

Шведская Oriflame Cosmetics работает более чем в 60 странах мира. Продукция компании распространяется методом прямых продаж через независимых консультантов, количество которых превышает 3 млн. Производственные мощности компании расположены в Польше, Индии, Швеции, Китае и России.

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Орифлэйм Косметикс" в 2013 году сократило выручку на 3,8%, до 17,2 млрд рублей. При этом выручка компании падает с 2010 года, в результате чего она в 2012 году уступила второе место на российском рынке прямых продаж американской Amway. По итогам 2013 года компания получила чистый убыток (в размере 129,4 млн рублей) после прибыли в 2012 году (784,9 млн рублей).

Российский рубль 16 декабря пережил очередной "черный вторник": в ходе торгов на Московской бирже доллар вырастал более чем на 15,6 рубля - до 80,1 рубля, а рост евро достигал почти 22 рублей - до 100,74 рубля. Участники рынка объяснили сложившуюся ситуацию паникой в условиях неопределенности дальнейших действий ЦБ и правительства.

К вечеру рубль немного укрепился. В 18:45 мск доллар стоил 72,56 рубля, что на 8,14 рубля выше уровня предыдущего закрытия. Евро оказался при этом на отметке 90,8 рубля, что соответствует росту на 11,93 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) прибавила 9,85 рубля, составив 80,78 рубля.

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