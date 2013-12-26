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ПАММ-счёт Mihailo:10387 (PrivateFX)

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Премиум
 
Аватар Moonke
 
Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 4,851
Благодарностей: 92
КП: 0.001
ПАММ-счёт Mihailo:10387 (PrivateFX)
ПАММ-счёт Mihailo:10387 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета 10387
Статус оферты Открыт
Торговый период, недель 2
Дата открытия 02 янв. 2017 г., 15:32:04
Начальный капитал Управляющего, USD 500,00
Текущий капитал Управляющего, USD 500,00
Инвестиции 0,00
Доходность за весь период, USD 0,00
Доходность ПАММ-счета, % 0,00 %
Максимальная просадка, % 0,00 %
Дата последнего ролловера 01 янв. 1970 г., 0:00:00
Дата следующего ролловера 07 янв. 2017 г., 10:00:00
Вознаграждение управляющего 40 %
Штраф за досрочный вывод 80 %
Возможность копировать сделки Нет
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 0,00
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 25
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 0 %
Ограничение убытков, % 0
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Нет
Условно-периодический ПАММ-счет Да
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Открытых сделок 0
Уровень отчетности По запросу
Описание торговой стратегии средне агрессивная
Способ связи с управляющим форум
Максимальная просадка за последние сутки, % 0,00 %


Доходность:

2016:


Инвестировать в ПАММ-счёт Mihailo:10387 (PrivateFX)
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