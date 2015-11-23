Покорители Марса будут селиться в иглу

Жилье, которое уготовано будущим колонизаторам Красной планеты, внешне и по структуре будет похоже на иглу.
Колонизаторы Марса будут строить дома с помощью льда
Как сообщают СМИ, строить эти дома покорителям Марса придется самостоятельно - из льда на марсианской равнине Утопия. Ученые считают, что данного стройматериала на этой равнине предостаточно.
Сложность заключается в том, что лед находится не на поверхности.
Чтобы добраться до него, придется покопать. Правда, очень глубоко вгрызаться в марсианский грунт не придется. Уже на глубине 10 метров колонизаторов ждет награда.
Авторы проекта марсианского дома настаивают на том, чтобы его структура была многослойной, а лед бы служил прослойкой между каркасом и внешним слоем.
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