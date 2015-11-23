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Покорители Марса будут селиться в иглу

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Старый Сегодня, 17:38
#1
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Покорители Марса будут селиться в иглу
Жилье, которое уготовано будущим колонизаторам Красной планеты, внешне и по структуре будет похоже на иглу.







Колонизаторы Марса будут строить дома с помощью льда



Как сообщают СМИ, строить эти дома покорителям Марса придется самостоятельно - из льда на марсианской равнине Утопия. Ученые считают, что данного стройматериала на этой равнине предостаточно.




Сложность заключается в том, что лед находится не на поверхности.



Чтобы добраться до него, придется покопать. Правда, очень глубоко вгрызаться в марсианский грунт не придется. Уже на глубине 10 метров колонизаторов ждет награда.



Авторы проекта марсианского дома настаивают на том, чтобы его структура была многослойной, а лед бы служил прослойкой между каркасом и внешним слоем.



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Старый Сегодня, 18:06
#2
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Re: Покорители Марса будут селиться в иглу
А что, стационарные палатки с собой взять никак? Обязательно лед копать? А почему не из камней - их там тоже полно. Взять побольше сухого раствора, сложить из камней - и вперед! Живи, наслаждайся жизнью!
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