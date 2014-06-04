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Россия вошла в список стран, самых привлекательных для инвестиций

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Россия вошла в список стран, самых привлекательных для инвестиций




В 2017 году Россия будет в списке самых популярных развивающихся рынков среди инвесторов, сообщает Bloomberg.



"Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги", — отмечает агентство.



По оценкам швейцарского банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%, и это лучший результат среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.



В список также вошли ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия. Аналитики замечают, что во всех упомянутых странах наблюдается улучшение политического климата. Кроме того, активы на указанных рынках менее уязвимы к внешним шокам, вызванным повышением процентной ставки ФРС, и рискам, связанным с заявлениями избранного американского президента Дональда Трампа.



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